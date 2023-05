Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Succession

Diese Woche gibt es mal wieder eine Serie, die mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist, die aber auf der Watchlist anstaubte. Als dann feststand, dass mit Staffel 4 im Jahr 2023 Schluss ist, haben wir die Serie angefangen, denn ich mag es, wenn ein Ende feststeht und eine Serie nicht mit 10+ Staffeln kommt.

Wie beschreibt man Succession? Es geht um eine Familie, die ein Medienimperium besitzt und es dreht sich in erster Linie um die zwischenmenschlichen Beziehungen und das Unternehmen. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass das an Rupert Murdoch angelehnt ist, aber am Ende erzählt Succession eine fiktive Geschichte.

Die Staffeln starten immer etwas langsamer, aber zum Ende hin sind das echte Highlight-Folgen, die bei IMDb meistens zu einer 10 tendieren. Und Folge 3 der aktuellen Staffel steht bei 9,9 von 10 Punkten und ist eine der besten Folgen aller Zeiten. Die ganze letzte Staffel kommt bisher auf 9+ Punkte und ist echt gut.

Succession endet am 28. Mai USA, es handelt sich um eine HBO-Serie, die man in Deutschland bei WOW schauen kann (die deutsche Synchronisation hinkt etwas hinterher). Mit einem Finale kann eine Serie stehen und fallen, aber bisher macht man das sehr gut und daher vertraue ich einfach darauf, dass das Finale gelinkt.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

