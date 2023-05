Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: E-Scooter

Das Frühjahr ist da, die Temperaturen steigen wieder und wenn es mal nicht so viel regnet, dann bin ich mittlerweile gerne mit einem E-Scooter unterwegs. Mein Auto habe ich vor ein paar Jahren verkauft, als wir in die Stadt gezogen sind und es mit den Testwagen auch zu viel wurde, sonst wären hier ständig drei Autos daheim.

Doch es ist nicht immer ein Auto da, ich habe derzeit kein eigenes Fahrrad und hin und wieder hat man auch mal keine Lust zum Sport oder Einkaufen zu laufen. Sei es aus Faulheit (so ehrlich will ich sein) oder (meistens der Grund) aus Zeitgründen.

Und da setze ich seit letztem Jahr auf E-Scooter, bei denen ich mehrere Modelle getestet habe. Aktuell bin ich mit dem Niu KQi 3 Max unterwegs, der bis zu 65 km Reichweite (erreicht man im Alltag natürlich nicht) und auch genug Power mitbringt.

Die 450 Watt Nennleistung reichen im Alltag aus, ich benötige auch einen Scooter mit etwas mehr Power, denn die 1,90 Meter und ca. 95 kg wollen bewegt werden.

Eine interessante Frage, die ich für mich noch nicht ganz geklärt habe, ist die Wahl der Reifen, denn Luftreifen sind vor allem in der Stadt sehr viel angenehmer (hat der Niu), aber sie sind eben auch anfälliger. Ich habe schon überlegt, ob ich mir mal das neue Ultra-Modell von Xiaomi anschaue, welches eine Federung mitbringt.

Was mich hin und wieder stört, ist die maximale Geschwindigkeit von 20 km/h in Deutschland, das ärgert auch viele Marken, mit denen ich schon zu tun habe, da man nur für uns eine Ausnahme machen muss. 25 km/h sind die bessere Wahl.

Munkelt man, wenn man sowas (natürlich nur auf privater Strecke) getestet hat.

Momentan bin ich mit dem Niu KQi 3 Max durchaus zufrieden, der aber mit 899 Euro kein Schnäppchen ist. Warum kein Sharing-Anbieter? Weil ich zwar ein Fan von E-Scootern geworden bin, aber es auch nicht mag, wenn diese in der Stadt überall herumfliegen (Menschen sind eben egoistisch und werfen sie oft hin).

Ein eigener E-Scooter ist daher einfach mal mein Tipp der Woche, das hier ist ja meine persönliche Reihe und passend zum Frühjahr habe ich den E-Scooter wieder abgestaubt. Bedenkt aber, dass ihr eine Versicherung für den E-Scooter benötigt.

Diese muss man jedes Jahr neu abschließen und ich suche da immer bei Check24 nach dem günstigsten Anbieter, am Ende nehmen sich diese sowieso nicht so viel.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->