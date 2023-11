Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Mein Tipp der Woche: Super Mario Bros. Wonder

Es könnte eines der besten Gaming-Jahre werden, an die ich mich erinnere und vor allem Nintendo hat zum großen Finale der Nintendo Switch (2024 kommt wohl eine neue Konsole) zwei richtige Blockbuster parat, die mir extrem gut gefallen haben.

Das neue Zelda hat mich im Sommer eine ganze Weile begleitet, ganz so lang und umfangreich ist das neue Super Mario Bros. Wonder nicht. Doch es liegt bereits bei unter 50 Euro, was ein wirklich absolut fairer Preis für dieses neue Switch-Spiel ist.

Nintendo liefert also nach knapp einem Jahrzehnt endlich mal wieder ein neues Super Mario Bros. und führt damit eine Linie fort, mit der ich 2017 nicht gerechnet habe. So gut wie jedes Spiel für die Switch gehört mit zu den besten der Serie.

Breath of the Wild ist für mich das beste Zelda, Mario Kart 8 ist das beste Mario Kart (okay, es ist eigentlich ein Wii U-Spiel), Super Mario Odyssey ist für mich das beste 3D-Mario, Super Smash Bros. Ultimate das beste … ihr wisst, was ich meine.

Und Super Mario Bros. Wonder ist eines der besten 2D-Mario-Spiele aller Zeiten. Es gibt ein paar alte Klassiker, die ich als besser im Kopf abgespeichert habe, aber ich habe sie auch als Kind gespielt und der Vergleich mit Wonder wäre nicht fair.

Was macht Super Mario Bros. Wonder so gut? Die Liebe zum Detail in den Welten, die Musik, die Animationen, das Leveldesign und die Art und Weise, wie das Spiel immer wieder überrascht. Die letzten Spiele der Reihe fand ich auch gut, ich mag das Spielprinzip sehr, aber sie wurden irgendwann dann doch etwas langweilig.

Vor allem nach 2-3 Stunden hat man dann doch irgendwie alles gesehen und es wird einem neu verpackt präsentiert. Nicht schlecht, aber oftmals sehr repetitiv.

Bei Wonder kommt das nicht auf, denn die Entwickler bei Nintendo hauen hier eine Überraschung nach der anderen raus und zeigen, dass auch ein simpler 2D-Jump-n-Run-Mario-Titel ein AAA-Spiel sein kann, wenn man die Liebe ins Detail steckt.

Super Mario Bros. Wonder ist für mich kein Spider-Man 2, Starfield oder Zelda, es ist ein Spiel, was ich immer wieder nebenbei zocke. Es eignet sich auch perfekt für den mobilen Einsatz, die Nintendo Switch ist bei mir mittlerweile ja eher ein reiner Handheld, da die TV-Qualität bescheiden ist. Und es sieht auf OLED grandios aus.

Eines der besten Spiele in diesem Jahr und ich habe damit gerechnet, dass Super Mario Bros. gut wird, man kennt Nintendo ja mittlerweile, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es grandios wird. Sollte Nintendo wieder ein Jahrzehnt mit einem neuen Super Mario Bros. warten, dann ist das eine wirklich gute Grundlage.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

