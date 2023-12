mobiFlip wünscht frohe Weihnachten

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Unterstützer, liebe Freunde, im Namen des mobiFlip-Teams wünsche ich Euch auch in diesem Jahr ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

In den nächsten Tagen wird es hier im Blog etwas ruhiger. Trotzdem gibt es etwas Lesestoff für Euch, denn wir haben einige Beiträge vorgetippt, die dann geplant online gehen. Ab und zu werden wir wohl auch spontan ins Internet schauen und tippen, was sich tagesaktuell ergibt. Aber in diesen Tagen gibt es natürlich auch für uns Wichtigeres als Technik-News.

Wir wünschen Euch jedenfalls Gesundheit, eine schöne Zeit und alles Gute für Euch und Eure Lieben. Bis dann. ✌️

