Neu: Tarifvergleich jetzt mit Filter für Aktionstarife

Kurzer Hinweis in eigener Sache: Die ersten Provider haben ihre Black Week Mobilfunktarife an den Start gebracht und wir berichten darüber auch fleißig. Bei so vielen verschiedenen Tarifen in verschiedenen Netzen den Durchblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Aus diesem Grund freut es mich, euch mitteilen zu können, dass unser Tarifvergleich für Mobilfunktarife ab sofort einen neuen Filter für Aktionstarife beinhaltet.

Aktiviert ihr das entsprechende Häkchen, dann werden ausschließlich zeitlich begrenzte Aktionstarife dargestellt beziehungsweise verglichen. An den Tarifen steht in der Regel auch der Name der Aktion, die gerade läuft. Möglich macht das ganze das engagierte Team unseres technischen Partners „Tariffuxx“, das stetig neue Tarife in das System einpflegt.

-->