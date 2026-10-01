Mobilität

Neue Strom-Regeln: Das ändert sich für Speicher und E-Autos

René Hesse
Von
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar

Die Bundesnetzagentur erleichtert mit MiSpeL die Vermarktung von Strom aus Speichern und bidirektional ladenden E-Autos.

Die neue Festlegung hebt bisherige Grenzen zwischen gespeichertem Grünstrom und Netzstrom auf. Damit können Haushalte und Unternehmen Speicher flexibler einsetzen. Auch bidirektionale Ladepunkte werden weitgehend mit klassischen Stromspeichern gleichgestellt.

Nutzer können damit beispielsweise Strom bei niedrigen Preisen aus dem Netz beziehen und später wieder einspeisen. Gleichzeitig bleibt die EEG-Förderung für zwischengespeicherten erneuerbaren Strom erhalten.

MiSpeL bringt zwei Modelle für Stromspeicher

Die Bundesnetzagentur sieht zwei Abrechnungsmodelle vor:

  • Die Abgrenzungsoption ermittelt Strommengen möglichst genau und benötigt meist zwei Zähler.
  • Die Pauschaloption richtet sich an Haushalte mit Solaranlagen bis 30 kWp.
  • Bei der Pauschaloption reicht grundsätzlich ein Zähler.
  • Auch ungeförderte Anlagen und Anwendungen ohne eigene Stromerzeugung können MiSpeL nutzen.

Bei zurückgespeichertem Netzstrom werden Mengen saldiert. Dadurch können sich Umlagen und Netzentgelte für den vorherigen Netzbezug reduzieren. Die neuen Regeln sollen so auch dynamische Stromtarife und die preisoptimierte Direktvermarktung attraktiver machen.

Für Netz- und Messstellenbetreiber gilt eine Übergangsfrist bis Ende September 2027. Vorher ist die Anwendung mit deren Zustimmung möglich. Die Pauschaloption benötigt zudem noch die beihilferechtliche Genehmigung der Europäischen Kommission.

Ich halte MiSpeL vor allem für einen wichtigen Schritt beim bidirektionalen Laden. Interessant wird nun, wie schnell Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Anbieter daraus unkomplizierte Produkte für normale Haushalte entwickeln.

Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Mobilität · 1. Oktober 2026

Volkswagen: Das langsame Ende der Software-Sparte?

Cariad war einst als große Software-Sparte für die Zukunft im VW-Konzern geplant und sollte das Aushängeschild werden. Doch man erkannte… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Bald in Deutschland? Tesla kündigt neues Model 3 an
01.10.26 · Mobilität
Star Wars: Neues Jedi-Spiel kommt wohl 2027
01.10.26 · Gaming
BMW i1: Günstiges Elektroauto kommt 2028
30.09.26 · Mobilität
Österreich startet Paketsteuer: Amazon gibt die Kosten weiter
01.10.26 · Handel
Opel schiebt wichtiges Elektroauto nach hinten
30.09.26 · Mobilität
Volkswagen: Das langsame Ende der Software-Sparte?
01.10.26 · Mobilität
Tomorrow mit Tagesgeld-Zinserhöhung – Aktion verlängert
03.08.26 · Fintech · Update
Deutschlandticket kostet ab Januar 2027 genau 66,80 Euro
30.09.26 · Mobilität
YXSTABY: Die neue XBOX-Kollektion startet heute in IKEA-Einrichtungshäusern
01.10.26 · Gaming
Volkswagen droht „heftige Auseinandersetzung zum Jahreswechsel“
30.09.26 · Mobilität
Du bist hier: Elektro
mobiFlip / Mobilität / Neue Strom-Regeln: Das ändert sich für Speicher und E-Autos