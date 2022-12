Nintendo Switch: Mein Spiel des Jahres

Zum Jahresabschluss gibt es diese Woche noch ein paar Highlights von meiner Seite, heute geht es um mein Spiel des Jahres für die Nintendo Switch. Es war ein passables Jahr für die Konsole, für mich aber nicht das beste Jahr. Doch es wurde zum Ende hin mit Splatoon 3 und eben diesem Titel ein sehr runter Abschluss.

Mein Spiel des Jahres ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope, der Nachfolger von Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Das war eines der ersten Switch-Spiele und ist bis heute eines meiner Lieblingsspiele für die Konsole. Die Erwartungen an Sparks of Hope waren sehr groß und sie wurden von Ubisoft und Nintendo voll erfüllt.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ihr streift mit einem Team aus Nintendo-Helden und Rabbids durch die Galaxie und müsst die Planeten retten. Dabei gibt es kleine Rätsel und eine Geschichte, die zwar wirklich sehr banal, aber durchaus unterhaltsam erzählt ist – inklusive guten Videoszenen.

Das Highlight sind aber die rundenbasierten Kämpfe, in denen ihr mit einem Team gegen Gegner antreten müsst. Und das kann, wenn man nicht gerade auf leicht spielt, auch anspruchsvoll sein. Aber nicht zu schwer. Das macht Spaß und ist im neuen Teil deutlich abwechslungsreicher als im ersten Teil – vor allem Bosskämpfe.

Es ist ein AAA-Spiel mit viel Liebe zum Detail, was stabil läuft und mittlerweile auch schon im Preis gesenkt wurde. Ich habe es zu 100 Prozent im Handheld-Modus auf der Switch OLED gespielt, was ich empfehlen kann, es wurde gefühlt für OLED optimiert. Außerdem ist die Switch für mich ja mittlerweile fast ein reiner Handheld.

Das erste Mario + Rabbids ist mit ca. 8 Millionen Einheiten nicht auf dem Level der Nintendo-Spiele und kommt nicht an ein Mario-Spiel heran, aber das sollte euch nicht abschrecken, die Qualität ist besser als bei einigen Spielen von Nintendo. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir einen dritten Teil sehen werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->