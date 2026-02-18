Gaming

No Rest for the Wicked läuft auch auf der Nintendo Switch 2

No Rest For The Wicked Header

No Rest for the Wicked ist das neue Spiel der Ori-Entwickler und während viele, inklusive mir, endlich mal auf Details zu Version 1.0 warten (immerhin befindet man sich jetzt seit bald zwei Jahren im Early Access), so gibt es Details zu einer neuen Konsolenversion. Bisher ist das Spiel nur für PS5 und Xbox Series bestätigt.

Eine Version für die Nintendo Switch 2 scheint jedoch eine Option zu sein, das zeigte Thomas Mahler in einem kurzen Video, welches er mittlerweile aber gelöscht hat. Das Spiel läuft, jetzt muss es nur noch gut laufen, so der Chef des Studios.

Ich habe durch dieses Spiel festgestellt, dass ich gar kein Fan von Early Access bin und obwohl es mir Spaß gemacht hat und ich glaube, dass da ein echt gutes Spiel entsteht, von der Testphase distanziert. Daher hoffe ich, dass wir 2026 endlich mal Details zur finalen Version bekommen, nach zwei Jahren wäre es an der Zeit.

