Nintendo „erwägt“ Preiserhöhung für die Switch 2

Nintendo hat sich trotz RAM-Krise bisher mit einer Preiserhöhung bei der Switch 2 zurückgehalten, doch laut Bloomberg „erwägt“ man diesen Schritt für 2026. Die Nintendo Switch 2 kostet aktuell 459 Euro, aber es gab schon erste Angebote.

Die Quelle weiß nicht, wie sehr Nintendo den Preis anheben könnte, aber ich gehe mal davon aus, dass wir unter 500 Euro bleiben. Es würde mich aber nicht wundern, wenn die Switch 2 im Laufe des Jahres auf eine UVP von 499 Euro angehoben wird.

Grund ist die RAM-Krise, die aktuell die Kosten für neue Technik nach oben treibt und die 2025 zwar schon bemerkbar war, aber noch nicht in dieser Form. Sollte die RAM-Krise anhalten, dann wird Nintendo, die ihre Konsolen üblicherweise nicht mit Verlust verkaufen, keine andere Wahl haben und die Preise bald anheben müssen.

Mit Blick auf das aktuelle Lineup an Spielen muss Nintendo aber auch vorsichtig sein, denn das ist für 2026 bisher sehr überschaubar und den größten Blockbuster des Jahres (GTA 6) wird es auf der Switch 2 nicht geben. Sollte Nintendo aber ein neues 3D-Mario und Zelda-Spiel parat haben, könnte man den Preis anheben.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.