OnePlus Wireless Charger im Test

OnePlus spendierte seinem aktuellen Pro-Modell endlich kabelloses Laden und passend dazu hat man einen eigenen Wireless Charger vorgestellt.

Dieser nennt sich mit vollem Namen „OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger“ und ihr erkennt es sicher schon am Namen: Da wird mit bis zu 30 Watt geladen. Der Marktstart ist kommende Woche und der Preis liegt bei knapp 70 Euro. Ich konnte mir das Dock neben den Smartphones bereits in Ruhe anschauen.

Optisch handelt es sich hier um ein sehr schlichtes Produkt, welches hell und clean gehalten wurde. Es erinnert mich ein bisschen an den Google Pixel Stand oder eine Qi-Ladestation von Logitech, die ich vor knapp zwei Jahren getestet habe.

Über Design kann man nicht streiten, da das sehr subjektiv ist, aber ich mag diese schlichte und helle Art bei Qi-Docks. Das Smartphone steht sehr gut im Wireless Charger, da die Stelle, wo es aufliegt, etwas geriffelt und nicht glatt ist.

Was ich aber auch dazu sagen muss: Es ist alles aus Plastik. Beim weißen Material ist das okay, aber bei diesem Preis hätte ich vielleicht gehofft, dass der silberne Rahmen dann doch aus Aluminium ist. Wobei man das Dock eher selten berührt, daher dürfte das den meisten vermutlich egal sein.

Das OnePlus 8 Pro kann damit verdammt schnell geladen werden, ich habe das Dock im Test immer wieder benutzt und fand das durchaus imposant. Es ist mein erstes Modell, welches ich kabellos so schnell laden kann, da ich bisher noch keine Qi-Platte hatte, die 30 Watt für kabelloses Laden unterstützt.

Allerdings bringt die Sache auch einen kleinen Nachteil mit sich: Das Dock ist manchmal etwas laut, denn es gibt einen Lüfter. Und da ich im Büro leise arbeite, fand ich das nicht immer optimal. Allerdings kann nur das OnePlus 8 Pro mit 30 Watt geladen werden, bei anderen Smartphones sprang der Lüfter nicht an.

PS: Es gibt auf Wunsch einen „Schlafenszeit-Modus“ in den Einstellungen vom OnePlus 8 Pro, damit lädt es langsamer und der Lüfter springt nicht an. Diesen Modus kann man natürlich auch am Tag nutzen, er wurde aber dafür entwickelt, dass man die Ladeplatte auf dem Nachttisch nutzen kann.

Es ist eine Qi-Ladeplatte, ich habe jedes Qi-Smartphone hier auf dem Tisch (iPhone 11 Pro, Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy Fold) damit laden können. Die Qi-Spule scheint recht groß zu sein, denn die Geräte haben eine unterschiedliche Größe. Doch 30 Watt funktioniert eben nur mit OnePlus-Smartphones.

Und das bedeutet: Es gibt derzeit nur das OnePlus 8 Pro, welches Warp Charge 30 Wireless unterstützt. OnePlus ist bereit die Technologie an andere zu lizenzieren, aber da Huawei, Xiaomi und Co. das selbst anbieten, wird wohl keiner das Angebot annehmen. Ich weiß nicht, ob das neue Oppo-Flaggschiff kompatibel ist.

Smartphones von anderen Unternehmen werden laut OnePlus langsamer geladen, es hängt aber vom Gerät ab, wie schnell das geht. So genau kann man das nicht sagen, hier gibt es leider eine etwas ungenaue Antwort von OnePlus:

In-house chargers (as ours) have a chip inside the charger (doesn’t mind if its wireless or with a cable) with pairs with another compatible chip that it is inside the smartphone. Those chip recognizes themselves and let the charger charge the smartphone with the Watts and speed which is capable. If you use our in-house charger with another brand device, it will not charge with the same Watts and speed.