PAYBACK startet den „Coupon-Turbo“ für den Sommer

Das Bonusprogramm PAYBACK startet im Sommer 2026 eine neue Coupon-Aktion für Nutzer der App.

PAYBACK hat den Start seines neuen Coupon-Kalenders angekündigt. Die Aktion läuft vom 29. Juni bis zum 26. Juli 2026 und richtet sich an die nach Unternehmensangaben mehr als 35 Millionen Kunden des Bonusprogramms in Deutschland. Nutzer erhalten in der PAYBACK-App täglich drei neue Coupons, die auf ihre Interessen abgestimmt sein sollen.

An der Aktion beteiligen sich mehr als 50 Partnerunternehmen. Dazu zählen unter anderem Tankstellen, Supermärkte, Drogerien sowie Onlinehändler und Buchhandlungen. Die Coupons können aktiviert und anschließend beim Einkauf für zusätzliche Punkte oder Rabatte genutzt werden.

PAYBACK setzt auf tägliche Nutzung der App

PAYBACK unterscheidet bei der Aktion zwischen sogenannten goldenen und blauen Coupons. Die goldenen Varianten bieten laut Unternehmen „besonders hohe Vorteile“, sind jedoch höchstens 48 Stunden gültig. Die blauen Coupons können dagegen bis zu zwei Wochen lang eingelöst werden.

Teilnehmende Partner sind u. a.:

Aral

dm drogerie-markt

EDEKA

Amazon

OTTO

Nach Angaben von PAYBACK soll der Coupon-Kalender einen zusätzlichen Anreiz schaffen, die App regelmäßig zu nutzen und Angebote der Partnerunternehmen wahrzunehmen. Ich sehe in der Aktion vor allem einen Versuch, die Nutzung der PAYBACK-App durch täglich wechselnde Angebote zu erhöhen und Kunden häufiger an das eigene Ökosystem zu binden.

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