Alles wird teurer: Die hohen Preise sind „das neue Normal“

Falls noch jemand die Hoffnung hatte, dass die Konsolen und andere Produkte in absehbarer Zeit wieder günstiger werden, dann gibt es nach der Meldung von Micron die nächste Hiobsbotschaft: In diesem Jahrzehnt eher nicht mehr.

Auch Lenovo geht davon aus, dass wir das Level von 2025 nicht mehr erreichen werden und die aktuellen Preise „das neue Normal“ sind, so Martin Hiegl auf der ISC 2026 laut Computerbase. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Preise im kommenden Jahrzehnt sinken, aber kurzfristig wird sich die Lage nicht ändern.

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