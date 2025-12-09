Pebble präsentiert smarten Aufnahme-Ring Index 01 als Wegwerfprodukt

Das Unternehmen Pebble hat den „intelligenten“ Ring Index 01 als tragbare Lösung zur schnellen Sprachaufzeichnung vorgestellt.

Der Pebble Index 01 ist ein kompakter Ring mit integriertem Mikrofon und Taste, über den Nutzer spontane Gedanken sofort speichern können. Nach Unternehmensangaben reicht ein Knopfdruck, um eine Sprachaufnahme zu starten. Diese wird anschließend per Bluetooth an das Smartphone übertragen und dort in Text umgewandelt oder als Notiz beziehungsweise Erinnerung archiviert.

Funktionen und technische Details des Pebble Index 01

Das Gerät arbeitet laut Pebble vollständig offline und benötigt weder Internetverbindung noch Abonnement. Die Datenübertragung zwischen Ring und Smartphone ist verschlüsselt, und alle Prozesse laufen lokal in der quelloffenen Pebble-App. Die verbaute Batterie kann nicht aufgeladen werden, der Ring ist demnach ein Wegwerfprodukt.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, ist wasserabweisend bis zu einem Meter Tiefe und in drei Farben erhältlich. Mit einer Dicke von 2,95 mm und einem Gewicht von 4,7 g bleibt der Ring laut Hersteller alltagstauglich.

Zentrale Merkmale des Rings

Kein Aufladen erforderlich, Batterielaufzeit „über Jahre“

Privater Aufzeichnungsmodus durch manuelle Aktivierung

Kompatibel mit der open-source Pebble-App

Vorbestellpreis 75 US-Dollar, Lieferung ab März 2026

Pebble betont, dass der Ring keine permanenten Sprachdaten aufzeichnet und Nutzer volle Kontrolle über ihre Informationen behalten. Über eine optionale Cloud-Funktion können Sicherungskopien erstellt werden. Der Versand erfolgt weltweit, wobei laut Unternehmen alle Zollgebühren im Preis enthalten sind.

Das Konzept eines tragbaren „Gedächtnisrings“ erscheint mir ehrlich gesagt etwas unnötig. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich bereits eine Smartwatch und ein Smartphone mit Sprachassistenten nutze. Ich kann ohnehin alles per Zuruf speichern. Dass der Ring zudem als Wegwerfprodukt konzipiert ist, lässt mein Interesse an solch einem Zubehör weiter schwinden.