Deutsche Telekom startet KI-Kooperation mit OpenAI

Die Deutsche Telekom startet gemeinsam mit OpenAI eine mehrjährige Zusammenarbeit zur Entwicklung künstlicher Intelligenz.

Das Unternehmen kündigte an, gemeinsam mit OpenAI neue KI-Produkte und Kommunikationslösungen zu entwickeln. Die Telekom erhält dabei frühzeitigen Zugang zu einem Modell in der Alpha-Phase.

Ziel ist es laut Unternehmensangaben, Millionen Kunden und Unternehmen in Europa Zugang zu sicheren und einfach nutzbaren KI-Anwendungen zu ermöglichen.

Telekom und OpenAI entwickeln KI für den Alltag

Laut Telekom sollen erste Pilotprojekte im ersten Quartal 2026 starten. Zu den geplanten Lösungen gehören mehrsprachige und personalisierte Anwendungen für Kommunikation und Produktivität.

OpenAI-CoO Brad Lightcap betonte die Kombination aus Telekom-Erfahrung im Netzbetrieb und OpenAIs Forschungskompetenz als Grundlage der Partnerschaft. Nach Angaben der Telekom handelt es sich um eine strategische Zusammenarbeit, die über klassische Anbieterbeziehungen hinausgeht.

Geplante Einsatzfelder der gemeinsamen KI:

Integration von ChatGPT Enterprise für Mitarbeitende

Automatisierung von Kundenservice-Prozessen

KI-Copiloten für interne Arbeitsabläufe

Selbstheilende, autonome Netztechnologien

Im Rahmen der Kooperation sollen Telekom-Mitarbeitende Zugang zu OpenAIs Enterprise-Tools erhalten, um produktiver zu arbeiten. Zudem werden KI-Systeme stärker in Netzbetrieb und Service integriert, um langfristig autonome Netze zu realisieren. Die Telekom sieht darin den nächsten Schritt ihrer KI-Strategie, von Pilotphasen hin zu groß angelegten, nutzerorientierten Anwendungen.

Ich denke, dass die Allianz zeigt, dass große Telekommunikationskonzerne immer mehr wollen, dass KI nicht nur intern genutzt wird, sondern auch ein wichtiger Teil der digitalen Angebote für Kunden wird. Ob das Ganze so nützlich und produktiv wird, wie man sich das erhofft, bleibt allerdings abzuwarten.