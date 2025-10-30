Gaming

Playmobil kündigt weltweite WWE-Lizenzpartnerschaft an

Autor-Bild
Von
|
Bild: PLAYMOBIL/WWE®

Playmobil schließt eine weltweite Lizenzpartnerschaft mit WWE und plant Figuren zu bekannten Wrestling-Stars ab 2026.

Playmobil hat eine neue globale Kooperation mit der Wrestling-Organisation WWE bekannt gegeben. Laut Unternehmensangaben sollen ab Juli 2026 Figuren von Superstars wie Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley und Hulk Hogan erscheinen. Ziel sei es, die Dynamik und Geschichten der WWE in Spielform für Kinder, Familien und Sammler zugänglich zu machen.

Playmobil setzt auf Entertainment-Kooperationen

Bereits auf der Spielwarenmesse 2025 in Nürnberg stellte das Unternehmen eine breiter angelegte Markenstrategie vor. Diese sieht vor, das Produktportfolio durch Partnerschaften mit global bekannten Unterhaltungsmarken zu erweitern.

Zu den jüngsten Kooperationen gehören Projekte mit Mattel und den Franchises „Monster High“ sowie „Barbie“, die nach Angaben des Unternehmens erfolgreich angelaufen sind.

Kernpunkte der neuen Partnerschaft

  • Starttermin: Juli 2026 in Nordamerika, Europa und weiteren Märkten
  • Bekannte Figuren: u. a. Roman Reigns, Rhea Ripley, Hulk Hogan
  • Zielgruppen: Kinder, Familien und Sammler
  • Teil einer langfristigen Markenstrategie von Playmobil

WWE gilt als globaler Anbieter von Sport-Entertainment und erreicht mit ihren Inhalten laut Unternehmensangaben über eine Milliarde Haushalte weltweit in mehr als 20 Sprachen.

Ich finde es spannend, wie stark klassische Spielzeugmarken inzwischen auf Popkultur und Lizenzthemen setzen. Das kann frischen Wind bringen, aber auch die Grenze zwischen Spiel und Sammelobjekt weiter verwischen.

Barbie wird Teil des Playmobil-Universums

Mattel und Playmobil erweitern ihre bestehende Lizenzpartnerschaft um die Marke Barbie. Nach der im Mai angekündigten Monster-High-Produktlinie, die im Oktober…

15. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Playmobil kündigt weltweite WWE-Lizenzpartnerschaft an
Weitere Neuigkeiten
IKEA enthüllt das mysteriöse „ÄPPLE“-Rätsel
in News
Die Ära der humanoiden Roboter ist da
in News
Dm Drogerie
dm integriert Verfügbarkeitsalarm und Apothekenprodukte in Online-Angebot
in Handel
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: Warum euer „Popo“ eine wichtige Rolle für VW spielt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Unfall
Versicherer erwarten erneut Kostenschub bei Autoschäden
in Marktgeschehen
Kaufland startet Pfandsystem für Wein
in Handel
Telekom 1
Über 17.000 schnelle 5G-Antennen aktiv – wie die Telekom das Mobilfunknetz verdichtet
in Provider
Stellantis
Stellantis überrascht mit starkem Umsatzplus – und Milliardenplan für die USA
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: Verbrenner-Strategie von Porsche sorgt für schlechte Stimmung
in Mobilität