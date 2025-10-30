Playmobil kündigt weltweite WWE-Lizenzpartnerschaft an

Playmobil schließt eine weltweite Lizenzpartnerschaft mit WWE und plant Figuren zu bekannten Wrestling-Stars ab 2026.

Playmobil hat eine neue globale Kooperation mit der Wrestling-Organisation WWE bekannt gegeben. Laut Unternehmensangaben sollen ab Juli 2026 Figuren von Superstars wie Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley und Hulk Hogan erscheinen. Ziel sei es, die Dynamik und Geschichten der WWE in Spielform für Kinder, Familien und Sammler zugänglich zu machen.

Playmobil setzt auf Entertainment-Kooperationen

Bereits auf der Spielwarenmesse 2025 in Nürnberg stellte das Unternehmen eine breiter angelegte Markenstrategie vor. Diese sieht vor, das Produktportfolio durch Partnerschaften mit global bekannten Unterhaltungsmarken zu erweitern.

Zu den jüngsten Kooperationen gehören Projekte mit Mattel und den Franchises „Monster High“ sowie „Barbie“, die nach Angaben des Unternehmens erfolgreich angelaufen sind.

Kernpunkte der neuen Partnerschaft

Starttermin: Juli 2026 in Nordamerika, Europa und weiteren Märkten

Bekannte Figuren: u. a. Roman Reigns, Rhea Ripley, Hulk Hogan

Zielgruppen: Kinder, Familien und Sammler

Teil einer langfristigen Markenstrategie von Playmobil

WWE gilt als globaler Anbieter von Sport-Entertainment und erreicht mit ihren Inhalten laut Unternehmensangaben über eine Milliarde Haushalte weltweit in mehr als 20 Sprachen.

Ich finde es spannend, wie stark klassische Spielzeugmarken inzwischen auf Popkultur und Lizenzthemen setzen. Das kann frischen Wind bringen, aber auch die Grenze zwischen Spiel und Sammelobjekt weiter verwischen.