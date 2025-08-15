Gaming

Barbie wird Teil des Playmobil-Universums

Mattel und Playmobil erweitern ihre bestehende Lizenzpartnerschaft um die Marke Barbie. Nach der im Mai angekündigten Monster-High-Produktlinie, die im Oktober 2025 erscheint, soll die neue Barbie-x-Playmobil-Kollektion im Sommer 2026 weltweit veröffentlicht werden. Die Reihe orientiert sich an der Serie „Barbie Dreamhouse Adventures“ und setzt auf ein Malibu-Setting mit Beach-Lifestyle.

Neue Barbie-Produktlinie im Playmobil-Stil

Die Kollektion überträgt das Barbie-Universum in das modulare Playmobil-Spielsystem und umfasst „detailreiche“ Kulissen. Geplant sind Sets, die Kinder zum Bauen, Kombinieren und Nachspielen von Alltagsszenen anregen, heißt es von Mattel und Playmobil. Beide Unternehmen betonen, dass sie damit ihre Marken für neue Zielgruppen öffnen wollen.

Ein erstes Bild zeigt Barbie auf Rollschuhen mit einem Hund. Weitere Details und Produkte sollen kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben.

  1. Jochen Spreizer 👋
    sagt am

    Die Geobra Brandstätter Gruppe will wirklich mit aller Macht Insolvenz anmelden. Ander kann man sich das mittlerweile nicht mehr erklären. Nach fragwürdigen Lizenzentscheidungen die alle in die Buchse gegangen sind, in der Führung jemand aus dem Flugzeug und Lebensmittelbereich einsetzen und als Heilsbringer soll nun die Kooperation mit Mattel, geschrumpfte Sammelautos und nen Kugelbahn-Zwitter aus Gravitrax und Gecko Run die Karre aus dem Dreck gezogen werden. 😂 Ach und gegen den Willen des guten Horst, sollen nun einzelne Bereiche wie Logistik, Freizeitpark usw usw verkauft werden. Intern weiß die Linke Hand zudem nicht was die rechte macht. Das Ende ist vermutlich schon näher da als gedacht.

    Antworten
  2. Matze51 🌀
    sagt am

    😃👌🏻

    Antworten

