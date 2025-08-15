Barbie wird Teil des Playmobil-Universums

Mattel und Playmobil erweitern ihre bestehende Lizenzpartnerschaft um die Marke Barbie. Nach der im Mai angekündigten Monster-High-Produktlinie, die im Oktober 2025 erscheint, soll die neue Barbie-x-Playmobil-Kollektion im Sommer 2026 weltweit veröffentlicht werden. Die Reihe orientiert sich an der Serie „Barbie Dreamhouse Adventures“ und setzt auf ein Malibu-Setting mit Beach-Lifestyle.

Neue Barbie-Produktlinie im Playmobil-Stil

Die Kollektion überträgt das Barbie-Universum in das modulare Playmobil-Spielsystem und umfasst „detailreiche“ Kulissen. Geplant sind Sets, die Kinder zum Bauen, Kombinieren und Nachspielen von Alltagsszenen anregen, heißt es von Mattel und Playmobil. Beide Unternehmen betonen, dass sie damit ihre Marken für neue Zielgruppen öffnen wollen.

Ein erstes Bild zeigt Barbie auf Rollschuhen mit einem Hund. Weitere Details und Produkte sollen kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben.