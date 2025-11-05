PlayStation Portal: Cloud-Gaming ist offiziell da

Gaming

Sony testet seit etwa einem Jahr eine neue Funktion, die sich beim PlayStation Portal viele Nutzer von Anfang an gewünscht haben: Cloud-Gaming. Jetzt hat man die Testphase abgeschlossen, ab morgen (6. November) geht es offiziell los.

Voraussetzung ist allerdings, dass man PlayStation Plus Premium nutzt, Sony packt die Funktion also (wie Microsoft) in die teuerste Abo-Stufe. Es ist unklar, ob man irgendwann auch Cloud-Gaming ohne das Premium-Abo anbieten möchte.

Weitere Details zu Cloud-Gaming auf der PlayStation gibt es hier, da findet ihr auch eine Liste mit kompatiblen Spielen. Und noch mehr Details gibt es im folgenden Video und darüber hinaus im offiziellen Blogeintrag von PlayStation Deutschland.

