GTA 6 in den Startlöchern: Neuer Trailer und Vorbestellungen

Seit dem zweiten Trailer hält sich Rockstar mit Details zu GTA 6 bedeckt, auch wenn einige am 4. November mit einem neuen Trailer gerechnet hätten. Grund sind die heutigen Geschäftszahlen von Take-Two. Doch bei Rockstar bliebt es ruhig.

Es deutet sich allerdings an, dass man im Hintergrund aktiv ist und womöglich an einem dritten Trailer arbeitet, der dann auch die Vorbestellungen einleitet. So hat man die eigene Webseite überarbeitet und an der Produktseite im Xbox Store und PlayStation Store gearbeitet. Bei Sony sieht man sogar jetzt die konkrete Uhrzeit.

In Deutschland würde es demnach, falls das Spiel global zeitlich erscheint, am 26. Mai um 1 Uhr losgehen. Vielleicht sind es nur Kleinigkeiten, an denen man derzeit im Hintergrund arbeitet, aber falls der Mai wirklich noch steht, dann ist mit einem Trailer in diesem Jahr zu rechnen, alles andere wäre ein eher schlechtes Zeichen.

Heute gegen 22 Uhr gibt es die Geschäftszahlen von Take Two, mal schauen, ob man sich da zu GTA 6 äußert. Ein halbes Jahr vor dem Release wäre es langsam jedenfalls Zeit, dass Rockstar weitere Details zu Grand Theft Auto VI verrät.