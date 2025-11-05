Gaming

GTA 6 in den Startlöchern: Neuer Trailer und Vorbestellungen

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Gta 6 2026 Header

Seit dem zweiten Trailer hält sich Rockstar mit Details zu GTA 6 bedeckt, auch wenn einige am 4. November mit einem neuen Trailer gerechnet hätten. Grund sind die heutigen Geschäftszahlen von Take-Two. Doch bei Rockstar bliebt es ruhig.

Es deutet sich allerdings an, dass man im Hintergrund aktiv ist und womöglich an einem dritten Trailer arbeitet, der dann auch die Vorbestellungen einleitet. So hat man die eigene Webseite überarbeitet und an der Produktseite im Xbox Store und PlayStation Store gearbeitet. Bei Sony sieht man sogar jetzt die konkrete Uhrzeit.

In Deutschland würde es demnach, falls das Spiel global zeitlich erscheint, am 26. Mai um 1 Uhr losgehen. Vielleicht sind es nur Kleinigkeiten, an denen man derzeit im Hintergrund arbeitet, aber falls der Mai wirklich noch steht, dann ist mit einem Trailer in diesem Jahr zu rechnen, alles andere wäre ein eher schlechtes Zeichen.

Heute gegen 22 Uhr gibt es die Geschäftszahlen von Take Two, mal schauen, ob man sich da zu GTA 6 äußert. Ein halbes Jahr vor dem Release wäre es langsam jedenfalls Zeit, dass Rockstar weitere Details zu Grand Theft Auto VI verrät.

Die Mumie kehrt zurück (und kommt ins Kino)

In den letzten Jahren haben wir viele Neuauflagen und Fortsetzungen von alten und beliebten (und vor allem lukrativen) Marken gesehen.…

5. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    irre ich mich oder steht da 25.5.2026?

    Antworten
    1. Stefan K. 💎
      sagt am zu Kurt ⇡

      Korrekt

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6 in den Startlöchern: Neuer Trailer und Vorbestellungen
Weitere Neuigkeiten
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen startet neues „ID Versprechen“ für Elektroautos
in Mobilität
Škoda erweitert Auto-Abo um neue Elektro-Modelle
in Mobilität
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket soll bis 2030 fortgeführt werden
in Mobilität
Elektro knackt die 20 % – so entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy XR: Brille kommt „irgendwann 2026“ nach Deutschland
in AR und VR
Deutschland Germany
Entlastungskabinett: Bundesregierung startet größten Bürokratieabbau seit Jahren
in Gesellschaft
BMW bestätigt Zeitraum für den neuen i3
in Mobilität
Apple Iphone 15 Pro Front
simyo startet Black-Deal-Tarif mit 35 GB für 5,99 € mtl.
in Tarife
Die neue Tagesschau-App kommt nächsten Monat
in Dienste
Motorola zeigt „das erste ultradünne Smartphone ohne Kompromisse“
in Smartphones