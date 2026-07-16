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PlayStation: Sony bringt neuen „Hero Shooter“ für Android und iOS

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Sony kündigte letztes Jahr zwei neue Spiele für Smartphones an, darunter auch Ratchet & Clank: Ranger Rumble, einen neuen „Hero Shooter“. Hier geht es schon bald los und wer Interesse hat, der kann sich bereits vorab dafür registrieren.

Wenn die Welt auf eins nicht gewartet hat, dann ist das ein weiterer Hero Shooter, aber Sony hat vor ein paar Jahren eine größere Live-Service-Strategie gestartet und auch wenn viele Projekte davon eingestellt wurden, einige kommen noch.

Ich bin großer Fan von Ratchet & Clank auf der PlayStation, aber ich hasse Free-To-Play-Hero-Shooter und werde einen großen Umweg um einen solchen In-App-Kram machen. Falls das aber etwas für euch ist, dann gibt es hier mehr Details.

  • Spielname: Ratchet & Clank: Ranger Rumble.
  • Genre: Free-to-Play-Multiplayer-Helden-Shooter.
  • Plattformen: Mobilgeräte (App Store und Google Play).
  • Entwickler: OH BIBI, in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Insomniac Games.
  • Inhalte zum Launch: 12 spielbare Helden und 6 verschiedene Spielmodi.
  • Spielmodi (Beispiele): Team-PvP-Kämpfe, Wellen von Gegnern im PvE, ein Battle-Royale-ähnlicher Modus sowie ein vom Fußball inspirierter Showdown.
  • Vorabregistrierungs-Belohnungen: Qredits, Reebos, Raritanium und die exklusive „Clank Suit“-Skin für Widget als finales Ziel.
  • Bedingungen für Belohnungen: Spieler müssen das Tutorial abschließen; die Ausgabe erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung in das Ingame-Postfach.

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15. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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