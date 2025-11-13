Gaming

Horizon und Ratchet & Clank: Sony kündigt zwei Smartphone-Spiele an

Autor-Bild
Von
|

Sony hat heute zwei neue Smartphone-Spiele angekündigt und nutzt dafür eigene und sehr bekannte Marken der PlayStation Studios. Es handelt sich in beiden Fällen um Multiplayer-Spiele, die wohl noch ein Teil der Live-Service-Offensive sind.

Den Anfang machte Ratchet & Clank: Ranger Rumble, ein Multiplayer-Arena-Shooter für Android und iOS. Dieser wurde von Insomniac und Oh Bibi entwickelt und ist kostenlos, ein konkretes Datum haben wir bisher allerdings noch nicht.

Weiter geht es mit Horizon Steel Frontiers, dem lange bekannten MMORPG für die Reihe, das wird als „cross plattform“ für Smartphones und den PC vermarktet, es klingt wirklich so, als ob dieses Spiel nicht für die PlayStation selbst erscheint.

Das Spiel wird ebenfalls kostenlos sein, in beiden Fällen dürfte man aber auf viele In-App-Käufe setzen. Der Horizon-Ableger wird von NCsoft entwickelt, aber auch hier gibt es noch kein konkretes Datum, dafür ein zweites Video mit viel Gameplay.

Für mich in beiden Fällen eher uninteressant, da ich zwar beide Marken sehr mag, aber nicht diese Art von Spiel. Ich bin aber mal gespannt, ob der Plan für Sony und die PlayStation Studios aufgeht und diese Spiele überhaupt lange gepflegt werden.

