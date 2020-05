Realme Watch offiziell vorgestellt

Wenige Tage nachdem die Realme Watch das erste Mal bei Flipkart auftauchte, ist die erste Smartwatch der chinesischen Marke nun offiziell. In Indien soll sie zu einem günstigen Preis in Höhe von ca. 48 Euro verkauft werden.

Nach Oppo bringt nun auch Realme eine eigene Smartwatch an den Start. Das schlicht Realme Watch getaufte Wearable besitzt ein 1,4 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 320 x 320 Pixeln. Für das vorinstallierte proprietäre Betriebssystem stehen rund 100 Watchfaces bereit, die mithilfe der Realme Link-App über das Smartphone installiert werden können. Sie ist erst einmal nur für Android verfügbar.

-->

Funktionsumfang einer einfachen Fitnessuhr

Der Funktionsumfang der Realme Watch beschränkt sich hauptsächlich auf diverse Fitnessfunktionen. So kann die Smartwatch die Schritte, den Schlaf und die Herzfrequenz ihres Trägers aufzeichnen. Des Weiteren versteht sie sich auf 14 verschiedene Sportarten und erfasst auch die Sauerstoffsättigung im Blut. Da sie nach IP68 zertifiziert ist, kann sie zudem im Wasser getragen werden.

Abgesehen von all diesen Fitness-Features informiert die Realme Watch selbstverständlich über eingehende Benachrichtigungen und bietet einige kleinere Anwendungen. Mit diesen kann beispielsweise die Musikwiedergabe kontrolliert oder das Wetter gecheckt werden.

Mit ihrem 160 mAh starken Akku soll die Realme Watch eine Laufzeit von bis zu 9 Tagen bei dauerhafter Benutzung bieten. Wird der Herzfrequenzsensor eingesetzt, sinkt die maximale Nutzungsdauer auf 7 Tage.

Die Realme Watch wird erst einmal nur in Indien in den Handel gelangen und dort zum Preis von umgerechnet ca. 48 Euro verkauft werden. Informationen zu einem Release in weiteren Ländern liegen bislang nicht vor.

Realme X50 Pro Player Edition: Gaming-Smartphone in China vorgestellt Realme hat heute auf dem chinesischen Markt sein erstes Gaming-Smartphone vorgestellt. Das Realme X50 Pro Player Edition genannte Modell wird dort zu Preisen ab umgerechnet ca. 348 Euro angeboten. Technisch basiert das neue Realme X50 Pro Player Edition in vielen…25. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->