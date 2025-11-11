1und1

Rekordmigration: 1&1 zieht 12 Millionen Kunden in neues Netz

Autor-Bild
Von
|
1und1 5g Gigabit Antenne 0384

1&1 hat die Migration von über 12 Millionen Kunden ins eigene O-RAN-Mobilfunknetz abgeschlossen und erfüllt damit eine Auflage der Bundesnetzagentur vorzeitig.

Nach Unternehmensangaben wurden alle bisherigen 1&1-Kunden innerhalb von weniger als zwei Jahren in das neue 5G-Netz überführt. Das Unternehmen spricht von der „größten Kundenmigration in der deutschen Mobilfunkgeschichte“.

Die Bundesnetzagentur hatte 1&1 im Zuge der 5G-Frequenzvergabe verpflichtet, bis Ende 2025 ein eigenständiges Netz zu betreiben und sich vom bisherigen Wiederverkaufsmodell zu lösen.

1&1 O-RAN als unabhängiges 5G-Netz

Das 1&1 O-RAN gilt laut dem Unternehmen als erstes vollständig virtualisiertes und cloudbasiertes Mobilfunknetz Europas. Grundlage ist die sogenannte Open-RAN-Technologie, die erlaubt, Hardware und Software verschiedener Hersteller zu kombinieren. 1&1 arbeitet dazu nach eigenen Angaben mit rund 100 Partnerfirmen zusammen. Das Netz soll Unabhängigkeit von großen Ausrüstern wie Huawei gewährleisten.

Kernaspekte des Projekts

  • Über 12 Millionen Kunden migriert
  • Auflage der Bundesnetzagentur vorzeitig erfüllt
  • Open-RAN-Technologie mit rund 100 Partnern
  • Migrationstempo: bis zu 50.000 Kunden pro Tag

Seit dem Start der mobilen Dienste am 8. Dezember 2023 gilt 1&1 als vierter eigenständiger Mobilfunkanbieter Deutschlands. Zuvor war der Konzern als sogenannter MVNO aktiv und nutzte nur fremde Netze.

Für die bundesweite Versorgung bleibt 1&1 weiterhin stark auf nationales Roaming angewiesen. Dieses erfolgt seit August 2024 im Rahmen einer langfristigen Kooperation über das Vodafone‑Netz, während die zuvor genutzte Übergangslösung mit Telefónica (O2) planmäßig ausläuft und Bestandskunden bis Herbst 2025 vollständig umgestellt wurden.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

1&1 bestätigt Prognose trotz sinkendem Ergebnis

1&1 bestätigt seine Umsatz- und Ergebnisprognose trotz rückläufigem Gewinn in den ersten neun Monaten 2025. Die 1&1 AG verzeichnete bis…

11. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Rekordmigration: 1&1 zieht 12 Millionen Kunden in neues Netz
Weitere Neuigkeiten
Ford plant einen elektrischen Bestseller für Europa
in Mobilität
1&1 bestätigt Prognose trotz sinkendem Ergebnis
in 1und1
Huawei Header Logo
EU will wohl Huawei und ZTE von 5G verbannen
in Marktgeschehen
Google startet den Black Friday 2025 schon früher
in News
FRITZ! bietet 11 % Rabatt am Singles Day
in Handel
Schadet schnelles Laden dem Smartphone-Akku?
in Smartphones
Sony nennt Zahlen: Die PlayStation 5 verkauft sich gut
in Gaming
Nintendo Switch 2 mit Update: Version 21 bringt viele Änderungen mit
in Firmware und OS
iPhone Air gescheitert? Apple ändert überraschend den Plan
in Smartphones
Porsche zeigt nächste Woche sein neues Elektro-Flaggschiff
in Mobilität