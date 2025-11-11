1&1 bestätigt Prognose trotz sinkendem Ergebnis

1&1 bestätigt seine Umsatz- und Ergebnisprognose trotz rückläufigem Gewinn in den ersten neun Monaten 2025.

Die 1&1 AG verzeichnete bis Ende September 2025 mit 16,34 Millionen Kundenverträgen einen leichten Rückgang um 50.000 Verträge im Vergleich zum Jahresende 2024. Während der Mobilfunkbereich 40.000 neue Verträge hinzugewann, sank die Zahl der Breitbandanschlüsse um 90.000. Der Umsatz blieb mit 3,016 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau.

Das operative Segment Access erzielte ein EBITDA ⓘ von 611 Millionen Euro, was einem Minus von drei Prozent entspricht. Insgesamt verringerte sich das EBITDA um 11,5 Prozent auf 409,8 Millionen Euro. Grund dafür sind laut Unternehmensangaben höhere Anlaufkosten für das eigene Mobilfunknetz, die sich auf rund 201 Millionen Euro summierten.

1&1 sieht stabile Entwicklung trotz geringerer Marge

Das EBIT ⓘ sank auf 175,4 Millionen Euro, nach 287,5 Millionen im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 Euro, bereinigt um PPA-Abschreibungen bei 0,86 Euro. Das Investitionsvolumen erhöhte sich auf 228,7 Millionen Euro, was in erster Linie auf den Ausbau der Netzinfrastruktur zurückgeführt wird.

Kernaussagen der Unternehmensprognose:

Umsatz und Vertragsbestand sollen 2025 stabil bleiben

EBITDA wird auf etwa 545 Mio. EUR erwartet

Access-Segment soll rund 810 Mio. EUR beitragen

Investitionen auf etwa 400 Mio. EUR reduziert

Für 2025 rechnet das Unternehmen mit einem weiterhin stabilen Vertragsbestand und einem Service-Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres. Das EBITDA soll jedoch leicht auf etwa 545 Millionen Euro sinken, da im Access-Bereich niedrigere Beiträge erwartet werden. Das Investitionsbudget wird auf 400 Millionen Euro angepasst.

Ich finde bemerkenswert, wie sich 1&1 zwischen stabiler Kundenzahl und rückläufigem Gewinn bewegt. Der Netzaufbau kostet zwar Rendite, könnte aber langfristig die Abhängigkeit von Fremdnetzen mindern.