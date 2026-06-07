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Resident Evil Veronica offiziell für 2027 angekündigt

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Bildquelle: Capcom

Das Resident Evil-Franchise ist schon einige Jahre alt, doch das japanische Entwicklerstudio Capcom feiert mit den Games von Erfolg zu Erfolg. Auch der inzwischen neunte Teil ist sehr erfolgreich. In Bezug auf die älteren Teile geht man den Remake-Weg und spendiert ihnen eine Auffrischung – Resident Evil Veronica ist der neueste Teil dieser Entwicklung.

Jetzt ohne „Code“

Das im Jahr 2000 zunächst exklusiv für den Dreamcast von Sega veröffentlichte Game Resident Evil Code: Veronica ist nämlich das neueste Remake-Projekt von Capcom. Das Spiel ist ein Klassiker schlechthin und wurde später auch für die PlayStation 2, den Nintendo GameCube sowie 2011 für die PlayStation 3 und die Xbox 360 veröffentlicht.

Man schlüpft in die Rolle von Claire Redfield, die ihren verschollenen Bruder Chris Redfield sucht. Der T-Virus, Zombies und noch mehr Zombies dürfen natürlich nicht fehlen. Die Hauptstory von Capcom wird vermutlich keine größeren Veränderungen erfahren, in Sachen Grafik und Gameplay hingegen darf man größere Veränderungen, Anpassungen und Neuerungen erwarten – ähnlich wie bei den Remakes von Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4.

Das Game soll 2027 für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen. Mit weiteren Informationen ist beim Game Awards-Event Ende des Jahres zu rechnen.

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Mit dem neunten Teil der Resident-Evil-Serie feiert das japanische Entwicklerstudio Capcom einen riesigen Erfolg: Das Spiel konnte sich in den…

1. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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