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Resident Evil Requiem – Demoversion lädt zum Ausprobieren ein

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Bildquelle: Capcom

Mit dem neunten Teil der Resident-Evil-Serie feiert das japanische Entwicklerstudio Capcom einen riesigen Erfolg: Das Spiel konnte sich in den ersten Tagen nämlich über fünf Millionen Mal verkaufen. Daher verwundert es nicht, dass die Geschichte von Resident Evil: Requiem offiziell mit einer DLC-Erweiterung fortgesetzt wird.

Um weitere potenzielle Käufer für das Game zu gewinnen, hat Capcom nun eine Demoversion veröffentlicht, in der die ersten Kapitel des Spiels durchgespielt werden können.

Die Demoversion steht im jeweiligen Online-Shop für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 zum Herunterladen bereit. Auch für die PC-Plattformen (Steam und Epic Game Store) steht eine entsprechende Version zum Ausprobieren bereit.

Mein Tipp der Woche: Resident Evil Requiem

Seit knapp einer Woche spiele ich Resident Evil Requiem alias Resident Evil 9 und ich habe das Spiel zwar noch…

8. März 2026 | Jetzt lesen →
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