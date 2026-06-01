Resident Evil Requiem – Demoversion lädt zum Ausprobieren ein

Mit dem neunten Teil der Resident-Evil-Serie feiert das japanische Entwicklerstudio Capcom einen riesigen Erfolg: Das Spiel konnte sich in den ersten Tagen nämlich über fünf Millionen Mal verkaufen. Daher verwundert es nicht, dass die Geschichte von Resident Evil: Requiem offiziell mit einer DLC-Erweiterung fortgesetzt wird.

Um weitere potenzielle Käufer für das Game zu gewinnen, hat Capcom nun eine Demoversion veröffentlicht, in der die ersten Kapitel des Spiels durchgespielt werden können.

Die Demoversion steht im jeweiligen Online-Shop für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 zum Herunterladen bereit. Auch für die PC-Plattformen (Steam und Epic Game Store) steht eine entsprechende Version zum Ausprobieren bereit.

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