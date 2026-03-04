Gaming

Resident Evil Requiem: Capcom überrascht mit ersten Zahlen

| 2 Kommentare

Resident Evil kann man vielleicht nicht direkt mit anderen Spielen vergleichen, da die Marke sehr alt ist und eine starke Fanbase hat, aber der 9. Teil der Reihe zeigt, dass es sich noch lohnt, wenn man wirklich hochwertige Singleplayerspiele liefert.

In den ersten Tagen konnte man über 5 Millionen Einheiten von Resident Evil Requiem verkaufen und damit ist es der erfolgreichste Start für ein Spiel der Reihe und somit allgemein die stärkste Marke nach Monster Hunter bei Capcom.

Ich spiele aktuell Resi 9 auf der PS5 Pro und bin zwar noch nicht durch, habe aber extrem viel Spaß und bisher ist das eine 9, wenn nicht sogar 10 (von 10) für mich. Der Wechsel zwischen den Charakteren hat mich immer skeptisch gestimmt, aber er funktioniert bisher hervorragend und das Spiel ist seit der ersten Minute gut.

Es freut mich immer wieder, wenn ein gutes Singleplayerspiel wie dieses Erfolg hat und gut ankommt, denn das bedeutet, dass wir mehr davon bekommen. Ich will noch das Finale abwarten, aber das könnte für mich ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres werden und ist bisher auf dem Level mit dem Remake von RE4.

  1. Tim 🌟
    sagt am

    Man munkelt, dass es keine weiteren Disc-Lieferungen bei PS5 geben wird. Ähnlich wie Indianen Jones und das Rad des Schicksals.

  2. Spiritogre 🎖
    sagt am

    Jupp, anders als die Lügner von Ubisoft, und ihr fallt drauf rein, werden hier echte VERKAUFSZAHLEN genannt. Erfolgreiche Spiele haben es nämlich nicht nötig, dass man ihre Zahlen verschleiert, die Hersteller sind stolz darauf und werben gerne damit…

