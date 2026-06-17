S.T.A.L.K.E.R. 2: Neue Einblicke in das Story-Erweiterungspaket

Ende März kündigte GSC Game World offiziell das DLC-Erweiterungspaket Cost of Hope für das Game S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl an. Das Spiel war zuvor exklusiv für die PC-/Xbox-Plattform erschienen und wurde später auch für die PlayStation 5 (Pro) veröffentlicht.

Der jetzt veröffentlichte Gameplay-Trailer gewährt neue Einblicke in die Erweiterung, in der die Spieler erneut in die Rolle von Skif schlüpfen und zwei neue Regionen erkunden müssen. Im Zuge der ersten Ankündigung wurde auch der Besuch des Kernkraftwerks Tschernobyl erwähnt – dieses soll außerdem einer der Höhepunkte der Erweiterung sein. Ich bin gespannt, wie dieses Szenario umgesetzt wird.

Wann das Erweiterungspaket Cost of Hope für die Plattformen PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen wird, ist weiterhin noch nicht offiziell bestätigt. Das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World nennt weiterhin lediglich den Zeitraum „Sommer“ als Veröffentlichungstermin.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗