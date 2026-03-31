S.T.A.L.K.E.R. 2: Story-Erweiterungspaket für Sommer geplant

Das Game S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl des ukrainischen Entwicklerstudios GSC Game World ist seit einiger Zeit auf dem Markt, wurde mit zahlreichen umfangreichen Updates versehen und ist neben einer PC-/Xbox-Version seit Mitte November des vergangenen Jahres auch für die PlayStation 5 verfügbar. Mit der Ankündigung des ersten Erweiterungspakets geht man nun den nächsten Schritt.

In „Cost of Hope“ schlüpft man wieder in die Rolle von Skif und erkundet zwei neue Regionen, die sich laut GSC Game World nahtlos in die bereits vorhandene Region einfügen. Es steht dem Spieler jedoch frei, die neuen Regionen zu entdecken oder diese aktiv/passiv zu „ignorieren”. Ein Abstecher zum Kernkraftwerk Tschernobyl soll einer der Höhepunkte der Erweiterung sein.

Das Erweiterungspaket „Cost of Hope” soll im Sommer für die Plattformen PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Es wird ausschließlich in digitaler Form in den jeweiligen Online-Shops der Plattformen veröffentlicht.