Galaxy AI: Samsung wird bestehende Funktionen kostenlos anbieten

Samsung gab bei der Einführung der Galaxy AI und den ersten KI-Funktionen direkt bekannt, dass sie kostenlos sind, das aber nur bis Ende 2025 als sicher gilt. Danach wäre es denkbar, dass man Geld für die ein oder andere Funktion haben möchte.

Doch die Funktionen, die wir jetzt kennen, bleiben kostenlos. Samsung hat die Fußnote mit dem Jahreswechsel überarbeitet und wird kein Geld für die Galaxy AI, wie wir sie heute kennen, verlangen. Aber ein Abo ist hier dennoch in der Planung.

Galaxy AI: Samsung plant wohl ein Abo

Samsung merkt auch an, dass kommende Funktionen für die Galaxy AI durchaus etwas kosten könnten und es ist davon auszugehen, dass wir in diesem Jahr das erste Abo sehen werden. Womöglich startet es mit der neuen Galaxy S26-Reihe.

Mit dieser, und mit One UI 8.5, wird es sicher wieder einen Schwung an neuen KI-Tricks für die Smartphones von Samsung geben und ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Jahr nicht alles kostenlos sein wird. Oder jedenfalls nicht dauerthaft.

