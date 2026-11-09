iPhone Duo: Apple wirbt mit „über 100.000 Apps“

Als das iPhone Duo auf den Markt kam, da wurden viele Dinge kritisiert, doch einen Punkt habe ich nicht ganz nachvollziehen können, die App-Situation. Zu viele Apps waren noch nicht angepasst, aber die Entwickler hatten dieses Mal wenig Zeit.

Doch Apple äußerte sich mehr oder weniger zu diesem Kritikpunkt und hat es jetzt wieder getan, denn Susan Prescott (Apple Vice President of Worldwide Developer Relations) hat verraten, dass es jetzt über 100.000 Apps für das iPhone Duo gibt.

Duo-App ist nicht gleich Duo-App

Die Frage ist nur, wie viele „gute“ Duo-Apps es aber wirklich gibt. Denn von dem, was ich bisher so sehe, geben sich viele Entwickler noch keine große Mühe. Die App wird einfach hochskaliert und das war es. Apps, die beide Displays optimal nutzen und speziell dafür entwickelt wurden, sind beim iPhone Duo bisher selten.

Mich erinnert das an die Situation beim iPad, wo es auch recht schnell viele Apps gab, aber das waren am Ende nur iPhone-Apps. Mit der Zeit kamen dann „echte“ Tablet-Apps und es wird spannend zu sehen, ob das auch beim Duo der Fall ist.

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