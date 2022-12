Samsung Galaxy S23: Wir haben endlich ein Datum

Wir wussten schon, dass Samsung die erste Februar-Hälfte für die neue S23-Reihe anpeilt und jetzt haben wir ein Datum: 1. Februar 2023. Dieses Datum werfen gleich mehrere gute Quellen in den Raum, aber es gilt dabei eine Sache zu beachten.

Das ist das Datum für das US-Event, denn Samsung wird wohl wieder in die USA für diese Ankündigung reisen. Bei uns soll schon der 2. Februar sein. Womöglich findet die Ankündigung also am Abend in den USA und am Morgen bei uns statt.

Ich gehe davon aus, dass die Vorbesteller-Phase wieder knapp zwei Wochen geht und somit wäre ein Marktstart am 17. Februar wahrscheinlich. Neben der S23-Reihe rechnen wir außerdem mit weiteren Produkten, aber Foldables und Wearables sind im Frühjahr (abgesehen von Kopfhörern) in der Regel nicht dabei (erst im August).

February 1 — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2022

Samsung plant eine „drastische Änderung“ bei der Smartphone-Strategie Samsung möchte kommendes Jahr eine neue Smartphone-Strategie etablieren, um im Highend-Bereich gegen Apple bestehen zu können. Samsung ist Marktführer bei den Smartphones, doch man kämpft mit der Galaxy-Reihe an zwei großen Fronten. Da gibt es den Massenmarkt und den Markt…19. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->