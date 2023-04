Flaggschiff-Test: Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro

Huawei wollte damals die Nummer 1 auf dem Weltmarkt werden und Samsung vom Thron stoßen. Dann kam das US-Embargo und dieser Plan scheiterte. Man trennte sich später von Honor, die es jetzt als eigenständige Marke erneut versuchen.

Honor darf wieder Google-Apps und 5G nutzen und tritt in diesem Jahr mit dem Honor Magic 5 Pro als neues Flaggschiff in Deutschland an. Leiten wir die Reihe der Flaggschiff-Smartphones 2023 bei mobiFlip also mit diesen beiden Modellen ein.

Und wie immer der Hinweis: Die Flaggschiff-Reihe ist eine persönliche Reihe, in der ich herausfinden möchte, welches das beste Android-Smartphone des Jahres ist. Das Apple iPhone tritt hier nicht an und es gibt in diesem Jahr erstmals eine Reihe für die kompakten Modelle, denn ich persönlich bevorzuge alles unter 6,5 Zoll.

Video: Samsung vs. Honor

Samsung vs. Honor: Design

In beiden Fällen sind es große und schwere Smartphones mit mattem Glas auf der Rückseite, normalem Glas auf der Frontseite und einem Rahmen aus Aluminium.

Die Kamera beim Samsung Galaxy S23 Ultra gefällt mir etwas besser, als der große Buckel bei Honor, doch das Magic 5 Pro ist einen kleinen Hauch kompakter und das merkt man auch positiv. Ich konnte hier also keinen klaren Gewinner feststellen.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro = 1:1

Samsung vs. Honor: Display

Dafür liegt das Samsung Galaxy S23 Ultra beim Display einen Hauch vor Honor, doch da die Modelle mittlerweile alle so gleich sind, reicht ein Hauch aus. Ich mag es, dass das Display quadratisch ist und der Rand weniger stark gebogen. Und das kleine Loch in der Mitte sieht besser aus (Honor hat aber einen anderen Vorteil).

Grundsätzlich sind das aber beides hervorragendes OLED-Panels mit 120 Hz und LTPO-Technologie und tollen Farben. Beide sind extrem hell und der Unterschied ist nicht groß. Da ich aber jetzt mehr auf Details achte, gewinnt hier Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro = 2:1

Samsung vs. Honor: Kamera

Dafür gibt es bei der Kamera einen Gleichstand, denn beide Smartphones haben eine sehr gute Hauptkamera, die alles abhakt. Schnell, zuverlässig, natürlich, ein guter Bokeh-Effekt ohne Porträtmodus, ein guter Nachtmodus, das passt alles.

Beim Zoom überzeugen mich auch beide dank Periskop-Technologie und bei den Ultraweitwinkel-Fotos sind beide okay, aber nicht die besten in ihrer Liga. Beide machen solide Videoaufnahmen, sind aber nicht auf iPhone-Niveau und daher habe ich mich dazu entscheiden, dass Samsung und Honor den Punkt bekommen.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro = 3:2

Samsung vs. Honor: Akku

Allerdings liegt das Honor Magic 5 Pro beim Akku vor Samsung, auch wenn die Akkulaufzeit bei mir fast identisch ist. Sie ist jedenfalls so gut, dass ich auf über 7 Stunden Displayzeit komme und mir das ganz locker für einen vollen Tag reicht.

Allerdings lädt das Honor-Flaggschiff mit 66 Watt schneller über Kabel und mit bis zu 50 Watt deutlich schneller über Qi, also kabellos. Nicht entscheidend für mich, aber da die Highend-Modelle immer ähnlicher werden und ich wie gesagt mehr auf Details achten möchte, geht dieser Punkt beim Akku an das Honor Magic 5 Pro.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro = 3:3

Samsung vs. Honor: Software

Der Punkt bei der Software ist dafür eindeutig, er geht an Samsung.

Ich bevorzuge nicht nur One UI, die Updates kommen auch schneller (Sicherheit) und es gibt ein große Android-Update mehr. Bei der Sicherheit ist es ebenfalls ein Jahr mehr. Das Gesamtpaket aus Optik und Updates reicht mir für den Punkt aus.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro = 4:3

Samsung vs. Honor: Preis

Dafür geht der Punkt beim Preis an Honor, denn für die Version mit 512 GB zahlt man nicht nur über 100 Euro weniger, ihr befindet euch auch noch im Zeitfenster der Vorbesteller-Aktion. Wenn ich den Preisverfall von Samsung berücksichtige, dann muss ich auch das werten und die Boni bei Honor sind durchaus attraktiv.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro = 4:4

Samsung vs. Honor: Sonstiges

Beide Smartphones haben passable Stereo-Speaker, es gibt eine IP-Zertifizierung, es gibt kabelloses Laden, ich bekomme alles, was ich von einem Flaggschiff im Jahr 2023 erwarte. Und sonst? Hebt sich eines der Modelle irgendwie besonders ab?

Bei Samsung gibt es einen integrierten S Pen und Ultrabreitband, dafür gibt es bei Honor einen 3D-Sensor für Face Unlock, was ich sehr schätze (daher auch das breitere Loch vorne). In beiden Fällen gibt es also Extras, die in beiden Fällen ein Mehrwert sind. Und daher habe ich mich hier für einen Gleichstand entschieden.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Honor Magic 5 Pro = 5:5

Samsung vs. Honor: Fazit

Was für ein Einstieg in die Flaggschiff-Reihe, mit einem Gleichstand hätte ich nicht direkt zum Start gerechnet und würde Honor sich endlich mal komplett von der Huawei-Optik trennen und eine bessere Update-Politik bieten, dann wäre das in diesem Fall vielleicht sogar der Sieg. Denn so entscheide ich mich für Samsung.

Die Unterschiede sind in der heutigen Zeit sehr klein und da kommt es mit auf jedes Detail an. Das etwas flachere Display und die für mich schönere Optik bei Android sind jedenfalls wichtige Faktoren. Doch es könnte subjektiver nicht sein und ich musste kurz überlegen, was ich mache. Beide Smartphones sind eine Empfehlung.

Ich habe Ende 2022 überlegt, ob ich diese Reihe einstelle, weil die Unterschiede so klein werden und es bleibt dabei, aber mir macht das zu viel Spaß. Und der nächste Kandidat wartet schon, er hätte es fast vor Honor geschafft, doch ich wollte dem kleinen Xiaomi 13 den Vortritt lassen und schaue mir erst jetzt das Pro-Modell an.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->