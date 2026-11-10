Samsung Galaxy S27 Pro: Diese „Ultra-Kamera“ gibt es leider nicht

Samsung plant mit dem Galaxy S27 Pro ein ganz neues Modell im Lineup und man könnte es auch als Mogelpackung bezeichnen, weil das S27 und S27+ zu schlecht für diesen Namen sind und so eine Ausstattung natürlich auch verdient hätten.

Doch das wird ein Thema für Anfang 2027 sein, wenn das neue Pro-Modell kommt. Doch welche Abstriche wird man machen müssen? Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass es nicht den besten Chip gibt, aber es gibt noch einen Nachteil.

Die Hauptkamera dürfte ähnlich oder identisch sein, wie auch die zweite Kamera für Ultraweitwinkel-Fotos (und die neue Frontkamera). Doch beim Zoom gibt es laut SammyGuru nur den alten 3-fach-Sensor aus dem aktuellen S26 Ultra (Samsung S5K3LD), den Samsung mit dem S27 Ultra beim Top-Flaggschiff entfernen wird.

Die bessere 5-fach-Kamera aus dem neuen Samsung Galaxy S27 Ultra gibt es im Samsung Galaxy S27 Pro also nicht. Es ist etwas kompakter, hat keinen S Pen, nicht den besten Chip und eine schlechtere Kamera, daher ist es auch kein kompaktes Ultra, sondern ein Pro. Doch mit ca. 1.500 Euro dürfte es dennoch teuer werden.

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