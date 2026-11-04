Samsung Galaxy S27 Pro bekommt wohl nicht die „Ultra-Features“

Samsung wird laut einem Dateneintrag in der europäischen Zolldatenbank für den internationalen Handel beim Galaxy S27 und Galaxy S27+ den Exynos 2700 unter der Haube verbauen, was jetzt vermutlich niemanden wirklich überraschend wird.

Das Flaggschiff bekommt aber weiterhin den besten Chip von Qualcomm, den neuen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (was für ein unnötig langer Name) und wir gehen davon aus, dass das wieder eine „for Galaxy“-Edition bei Samsung sein wird.

Samsung Galaxy S27 Pro ist nicht „Extreme“

Und das ganz neue Samsung Galaxy S27 Pro, das vierte Modell im Lineup? Nun, da deutet sich der Snapdragon 8 Elite Gen 6 von Qualcomm an. Also auch ein neuer Chip, aber nicht der absolut beste Chip, den Qualcomm derzeit produzieren lässt.

Technisch wird das Pro deutlich näher am Ultra als am normalen Samsung Galaxy S27 (oder Plus) sein, aber es ist nicht auf Ultra-Level. Doch was bedeutet das?

Zum einen ist USF 5.0-Speicher damit raus, was Samsung vermutlich nur im Ultra verbauen wird, und die Grafik- und KI-Leistung ist etwas schwächer. Außerdem hat die Extreme-Version das FastConnect 8800 Modem, unterstützt also schon Wi-Fi 8 und einen aktuelleren Bluetooth-Standard (aber auch noch kein Bluetooth 7.0).

Ist das entscheidend? Nein, das nicht. Aber da sich das Pro sicher über dem Plus einordnen wird, sprechen wir über ca. 1.500 Euro. Und da ist sowas schon wichtig.

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