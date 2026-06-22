Samsung Galaxy Watch 9 geleaked: Damit haben wir bereits gerechnet

Samsung wird uns in den kommenden Wochen, vermutlich im Juli oder August, wie immer neue Hardware im Rahmen des zweiten Unpacked-Events zeigen. Es gibt neue Foldables, diese stehen im Fokus, aber vor allem wieder neue Wearables.

Mit dabei ist die neue Samsung Galaxy Watch 9, die seit Jahren die Basis bei den Uhren ist und die jedes Jahr in einer Neuauflage kommt. In der neuen Software von Samsung wurde jetzt auch schon ein erstes Mockup von Samsung selbst entdeckt:

Das ist genau das, womit wir gerechnet haben, es gibt in diesem Jahr aber wieder eine zweite Uhr, da feiert die Samsung Galaxy Watch Ultra ein Comeback. Samsung plant keine neue Classic, hier wechselt man also wirklich jedes Jahr hin und her:

Nächstes Jahr dürfte es dann also die Samsung Galaxy Watch 10 geben, die von einer neuen Samsung Galaxy Watch Classic begleitet wird, eine neue Ultra 3 wird es dann erst 2028 wieder geben. Zwei Highend-Modelle pro Jahre wären zu viel.

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