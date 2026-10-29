Scalable Capital legt nach: Neuer Welt-ETF mit (vorerst) 0 % Gebühren

Scalable Capital erweitert seinen Welt-ETF um eine ausschüttende Variante mit vierteljährlichen Erträgen und vorübergehend 0 % Gebühren.

Der neue Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1D (WKN: DBX6SC) wurde am 21. Oktober 2026 gemeinsam mit Xtrackers, der ETF-Sparte der DWS, aufgelegt. Er bildet den MSCI All Country World Index ab und investiert in mehr als 2.400 Aktien aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern.

Anders als bei der bereits erhältlichen thesaurierenden Variante werden die Erträge nicht automatisch wiederangelegt, sondern vierteljährlich auf das Verrechnungskonto ausgeschüttet. Die bisherige Variante verwaltet laut Scalable Capital inzwischen mehr als 850 Millionen Euro Kundenvermögen.

Scalable Welt-ETF: 0 % Gebühren bis Ende 2027

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt zunächst brokerübergreifend bei 0,00 % pro Jahr. Ab 2028 werden regulär 0,15 % jährlich fällig. Transaktionskosten und mögliche weitere Kosten sind davon nicht automatisch ausgeschlossen.

Die wichtigsten Eckdaten:

ISIN: LU3444998531, WKN: DBX6SC

Ausschüttung: vierteljährlich

TER: 0,00 % bis Ende 2027, danach 0,15 %

Replikation: hybrid aus physischer und synthetischer Abbildung

Fondsdomizil: Luxemburg, 30 % Teilfreistellung

Durch die hybride Replikation kombiniert der ETF echte Aktienbestände mit Swap-Geschäften. Laut Scalable Capital soll dies unter anderem steuerliche Nachteile bei US-Dividenden reduzieren und die Nettorendite verbessern.

Die thesaurierende Variante erzielte vom 20. Dezember 2024 bis zum 30. September 2026 eine Rendite von 26,73 %. Der MSCI ACWI kam im gleichen Zeitraum auf 26,20 %, der MSCI World auf 23,41 %. Diese historische Entwicklung lässt sich allerdings nicht auf die neue Anteilsklasse übertragen.

Gut zu wissen Zusätzlich wird der ausschüttende ETF in das Rentenbonus-Programm aufgenommen. Im Altersvorsorgedepot von Scalable Capital soll die TER auch nach Ablauf der anfänglichen Gebührenbefreiung gutgeschrieben und während der Ansparphase kostenlos reinvestiert werden.

Für Anleger, die regelmäßig Ausschüttungen erhalten möchten, erweitert sich damit die Auswahl. Interessant ist vor allem die Kombination aus breiter globaler Streuung und niedrigen laufenden Fondskosten. Die Ausschüttungen selbst sind allerdings keine zusätzliche Rendite, sondern Teil des Anlageertrags.

Zu Scalable Capital →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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