Die Scalable Capital Bank ermöglicht ab sofort die Verwaltung von bis zu drei eigenen Depots und drei Kinderdepots pro Kind unter einem Login.

Zusätzliche Depots lassen sich direkt im Scalable Broker mit wenigen Klicks eröffnen. Eine erneute Identitätsprüfung (KYC) ist dafür nicht erforderlich. Nutzer können ihre Portfolios außerdem individuell benennen und unterschiedliche Anlagestrategien voneinander trennen.

Scalable Capital: Mehrere Depots und neue KI-Funktionen

Die getrennte Depotführung bietet vor allem Anlegern Vorteile, die langfristigen Vermögensaufbau und aktiven Wertpapierhandel unabhängig voneinander organisieren möchten. Auch steuerlich ergeben sich beim Broker von Scalable Capital zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Bis zu drei eigene Depots unter einem Login verwalten.

Bis zu drei Kinderdepots je Kind über denselben Account führen.

Wertpapierüberträge von anderen Brokern in einem separaten Depot erfassen.

Die steuerliche FIFO-Regel durch getrennte Wertpapierbestände gezielter nutzen.

KI-gestützte Handelsfunktionen über Scalable MCP in einem separaten Depot einsetzen.

Bei der FIFO-Regel gelten zuerst gekaufte Wertpapiere grundsätzlich als zuerst verkauft. Durch getrennte Depots können Anleger beeinflussen, welche Bestände sie veräußern und welche Gewinne oder Verluste dabei entstehen. Das kann beispielsweise bei der Nutzung des Sparer-Pauschbetrags helfen. Scalable Capital weist allerdings darauf hin, dass die steuerliche Behandlung individuell ist.

Zwei-Faktor-Authentifizierung für KI-gestützten Handel

Auch beim sogenannten Agentic Investing gibt es eine Neuerung. Orders, die über Scalable MCP und damit über kompatible KI-Assistenten ausgelöst werden, können jetzt direkt auf dem Smartphone per Zwei-Faktor-Authentifizierung freigegeben werden.

Über die Schnittstelle lassen sich unter anderem Trading, Sparpläne, Watchlists, Preisalarme und Marktdaten per Prompt nutzen.

Gerade die Möglichkeit, Wertpapierbestände ohne zusätzliche Logins sauber voneinander zu trennen, dürfte für viele Anleger praktisch sein. Die neue Depotstruktur bei Scalable Capital schafft mehr Ordnung und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten bei der Steuerung von Verkäufen.

Zu Scalable Capital →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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