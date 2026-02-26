Seltener Anblick: Macs bekommen neues AAA-Spiel zum Start

Apple bemüht sich hin und wieder, dass man AAA-Spiele auf die Plattform bringt, aber die Geräte von Apple sind bis heute nicht optimal dafür geeignet. Es gibt vor allem viele „Casual Games“, aber richtige AAA-Spiele sind eine echte Seltenheit.

Daher überrascht es, dass wir einen der größten AAA-Blockbuster, Crimson Desert, direkt im März zum Release für Macs sehen werden. Man benötigt aber mindestens einen Apple M1 und 16 GB RAM, empfohlen wird hier aber eher ein Apple M4 Pro.

Ich bin wirklich gespannt auf Crimson Desert, auch wenn die Gefahr besteht, dass man sich hier zu viel vorgenommen hat. Falls man das aber alles gut in einem Spiel kombinieren kann, dann könnte das ein echtes Highlight für 2026 werden.