Computer und Co.

Apple MacBook 2026: Diese Abstriche wird man wohl machen müssen

Autor-Bild
Von
|

Apple plant ein neues MacBook, also ein Basismodell unter dem MacBook Air, was zwar in etwa so groß sein soll, aber nur einen A20 Pro besitzt. Doch es gibt noch weitere Abstriche, die man laut MacRumors bei diesem Laptop machen muss:

  • Die Displayhelligkeit wird unter der des MacBook Air liegen, welches mit 500 Nits aber auch nicht wirklich gut ausgestattet ist.
  • Außerdem gibt es angeblich kein True Tone für das Display, was Farbe und Helligkeit an die Umgebung anpasst.
  • Beim Speicher kann man nur 256 GB und 512 GB wählen, eine Option mit 1 TB oder 2 TB gibt es hier nicht.
  • Die verbaute SSD wird wesentlich langsamer als die in den anderen MacBooks von Apple sein.
  • Laut Quelle gibt es kein „fast charging“ wie beim Air und Pro, die Ladeleistung wird also bei klar unter 70 Watt liegen.
  • Die Tastatur besitzt keine Beleuchtung, was für mich tatsächlich direkt ein K.O.-Kriterium bei einem Laptop wäre.
  • Es werden keine „hochohmige Kopfhörer“ unterstützt, was bei Macs seit 2021 eigentlich Standard ist.
  • Apple nutzt zwar einen A-Chip, aber keinen N-Chip, der N1 für WLAN und Bluetooth fehlt also und es wäre denkbar, dass wir noch kein WLAN 7 und Bluetooth 6 bekommen.

Die meisten Punkte waren zu erwarten, wie das mit der SSD, andere sind nicht so optimal, wie die Displayhelligkeit, ein paar Punkte sind auch seltsam, wie eine nicht beleuchtete Tastatur. Es wird also spannend, wie teuer dieses MacBook am Ende ist und ob es sich nicht doch lohnt, dass man doch lieber zum MacBook Air greift.

Apple wird das neue MacBook angeblich nächste Woche vorstellen und in vielen bunten Farben auf den Markt bringen. Es ist der zweite Anlauf für ein Basismodell im Lineup, der erste scheiterte jedoch, weil die Intel-Chips zu schlecht waren.

Apple MacBook Pro 2026: OLED, Touchscreen und Dynamic Island

Apple wird kommende Woche neue Macs zeigen und hat auch noch einige M5-Modelle bis Sommer geplant, das große Highlight kommt…

25. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple MacBook 2026: Diese Abstriche wird man wohl machen müssen
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy Buds 4 (Pro) vorgestellt: Die Stängel bleiben
in Audio
Samsung Galaxy S26-Reihe vorgestellt: Ein neues Highlight mit Einschränkung
in Smartphones
Fairphone 6: Update auf Android 16 soll in Kürze erscheinen
in Firmware und OS
Mehr Farben wagen: So farbenfroh waren bisher die Google Pixel-Smartphones
in Smartphones
Head Film
Heat 2 kommt 2027: Leonardo DiCaprio und Christian Bale als Kino-Duo
in News
Nothing zeigt das „pinke“ Nothing Phone 4a vor dem geplanten Event
in Smartphones
Surface Laptop 5 Header
Surface Laptop 6: Februar Firmware-Update verbessert Akkulaufzeit
in Firmware und OS
Mercedes überrascht mit Verbrenner-Entscheidung für 2027
in Mobilität
ROG Ally (X): ASUS trotzt Gerüchten und veröffentlicht neuen Grafiktreiber
in Firmware und OS
Microsoft Surface Pro 9 Header
Surface Pro 9: Das erste Firmware-Update im neuen Jahr ist da
in Firmware und OS