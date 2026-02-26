Apple MacBook 2026: Diese Abstriche wird man wohl machen müssen

Apple plant ein neues MacBook, also ein Basismodell unter dem MacBook Air, was zwar in etwa so groß sein soll, aber nur einen A20 Pro besitzt. Doch es gibt noch weitere Abstriche, die man laut MacRumors bei diesem Laptop machen muss:

Die Displayhelligkeit wird unter der des MacBook Air liegen, welches mit 500 Nits aber auch nicht wirklich gut ausgestattet ist.

Außerdem gibt es angeblich kein True Tone für das Display, was Farbe und Helligkeit an die Umgebung anpasst.

Beim Speicher kann man nur 256 GB und 512 GB wählen, eine Option mit 1 TB oder 2 TB gibt es hier nicht.

Die verbaute SSD wird wesentlich langsamer als die in den anderen MacBooks von Apple sein.

Laut Quelle gibt es kein „fast charging“ wie beim Air und Pro, die Ladeleistung wird also bei klar unter 70 Watt liegen.

Die Tastatur besitzt keine Beleuchtung, was für mich tatsächlich direkt ein K.O.-Kriterium bei einem Laptop wäre.

Es werden keine „hochohmige Kopfhörer“ unterstützt, was bei Macs seit 2021 eigentlich Standard ist.

Apple nutzt zwar einen A-Chip, aber keinen N-Chip, der N1 für WLAN und Bluetooth fehlt also und es wäre denkbar, dass wir noch kein WLAN 7 und Bluetooth 6 bekommen.

Die meisten Punkte waren zu erwarten, wie das mit der SSD, andere sind nicht so optimal, wie die Displayhelligkeit, ein paar Punkte sind auch seltsam, wie eine nicht beleuchtete Tastatur. Es wird also spannend, wie teuer dieses MacBook am Ende ist und ob es sich nicht doch lohnt, dass man doch lieber zum MacBook Air greift.

Apple wird das neue MacBook angeblich nächste Woche vorstellen und in vielen bunten Farben auf den Markt bringen. Es ist der zweite Anlauf für ein Basismodell im Lineup, der erste scheiterte jedoch, weil die Intel-Chips zu schlecht waren.