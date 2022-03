1 TB Cloudspeicher 1 Jahr lang für 1 Euro pro Monat bei GMX und WEB.de

Die Provider GMX und WEB.de starten im Rahmen des World Backup Days mit einer neuen Cloudspeicher-Aktion. Es gibt dabei 1 TB Cloudspeicher 1 Jahr lang für 1 Euro pro Monat.

Kommende Woche Donnerstag, am 31. März 2022, ist wieder „World Backup Day“, ein Aktionstag, bei dem auf die Bedeutung von regelmäßiger Datensicherung hingewiesen wird. Passend dazu bieten GMX und WEB.de bereits jetzt allen Usern für ihr Online-Backup in der Cloud einen speziellen Aktionstarif an: Ein Terabyte Speicherplatz ein Jahr lang für einen Euro pro Monat.

Der Tarif hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und lässt sich bis spätestens vier Wochen vor Ablauf im GMX bzw. WEB.de Konto unter „Verträge und Rechnungen“ kündigen. Ohne Kündigung verlängert sich der Vertrag automatisch zu den regulären Konditionen für die GMX Cloud und ist jederzeit mit einer Frist von vier Wochen kündbar.

Gespeichert wird ausschließlich auf Servern in Deutschland. Auf den Sonderseiten der Anbieter sind die Angebotskonditionen noch einmal detailliert dargestellt.

