10 Jahre Spotify: Exklusive Playlist für Deutschland ist da

Spotify ging zwar schon 2006 an den Start, bei uns in Deutschland ist der aktuell größte Streamingdienst für Musik aber erst seit 2012 verfügbar. Um genau zu sein, ging Spotify am 13. März bei uns online und daher will man das diese Woche feiern.

Passend zum Motto „10 IS A PARTY“ hat Spotify sogar eine eigene Webseite für Deutschland online gestellt. Hier gibt es diverse Fakten, Meilensteine und auch exklusive Playlisten. Dazu gehört auch die Playlist mit den beliebtesten Songs.

-->

Roller ist der beliebteste Song

Roller von Apache 207 wurde in den letzten 10 Jahren am häufigsten bei Spotify gestreamt, gefolgt von Dance Monkey und Blinding Lights. Die Liste der Songs ist relativ aktuell, da Spotify natürlich vor allem in den letzten Jahren beliebt wurde,

Viel interessanter finde ich daher die erste Playlist für Deutschland, die am 12. März zusammengestellt wurde. Da dominieren die Fantas, Casandra Steen und Culcha Candela. Damals konnte man aber auch nur auf 16 Millionen Songs zugreifen.

Der global erfolgreichste Künstler aus Deutschland ist übrigens Nico Santos und bei den Podcasts haben sich in den letzten 10 Jahren abwechselnd Gemischtes Hack und Fest & Flauschig die Hand gegeben (wird jetzt niemanden überraschen).

Netflix wird teurer: Höhere Preise kommen in Europa an Netflix hat die Preise zum Start ins neue Jahr in den USA angezogen und es sieht so aus, als ob das bald uns betrifft. Direkt vorab: In Deutschland gibt es noch die alten Preise, aber es ist nur eine Frage…11. März 2022 JETZT LESEN →

-->