11 GB Datenvolumen für 11,11 Euro: handyvertrag.de reduziert mehrere Tarife

Handyvertrag.de, ein Mobilfunkangebot der Drillisch Online GmbH, reduziert ab heute wieder einmal die Preise für verschiedene LTE-Tarife. Bis zu 11 GB Datenvolumen kann man dabei buchen.

Der Anbeiter handyvertrag.de beschließt den Oktober mit neuen Aktionstarifen: Für Nutzer mit einem leicht erhöhten Bedarf an mobilem Internetvolumen steht ab sofort der Tarif LTE 8 GB mit 3 GB an zusätzlichem Datenvolumen für 11,11 EUR pro Monat bereit. Damit reduziert handyvertrag.de den monatlichen Preis für den 11-GB-Aktionstarif um rund 47 Prozent. Wer etwas weniger Internetvolumen zum mobilen Surfen oder Streamen benötigt, kann mit dem Tarif LTE All 8 GB ebenfalls etwas sparen. Dieser steht für 8,99 EUR mtl. anstatt 20,99 EUR bereit.

Die genannten Tarife beinhalten neben einer Telefon-Flat auch einen SMS-Flat sowie EU-Roaming. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland. Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter. Gebucht werden können die Tarife bis Dienstag, den 2. November 2021 um 11 Uhr.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

