1&1 TV erhält vier zusätzliche International TV-Pakete

1&1 baut das eigene IPTV-Angebot aus und bietet vier zusätzliche Länderpakete an: „1&1 TV – Portugal“, „1&1 TV – Spanien“, „1&1 TV – Kroatien“ und „1&1 TV – Serbien“.

Dadurch wird das internationale IPTV-Angebot von 1&1, das bisher aus den vier Länderpaketen „1&1 TV – Italien“, „1&1 TV – Polen“, „1&1 TV – Russland“ und „1&1 TV – Türkei“ bestand, erweitert. Die neuen International TV-Pakete enthalten jeweils vier bis sechs nationale Sender und können auf Wunsch für einen monatlichen Preis von paketabhängig 4,99 EUR bis 5,99 EUR zu 1&1 HD TV oder 1&1 HD TV plus hinzugebucht werden.

-->

Das IPTV-Angebot von 1&1 bietet über 100 Programme (davon 52 in HD-Qualität) und digitale Zusatzfunktionen: Mit der Restart-Funktion können User laufende Sendungen noch einmal von vorne starten – mit der 7-Tage-Replay-Funktion bis zu sieben Tage lang rückwirkend. Zudem ist es möglich, Inhalte von einem beliebigen Gerät aufzuzeichnen. Dank der Multi-Stream-Option kann 1&1 HD TV auf bis zu vier Geräten gleichzeitig genutzt werden.

1&1 TV ist im Grunde Zattoo mit einem 1&1-Branding, funktioniert also wirklich solide. Für mich ist das nun seit Jahren der einzige TV-Zugang und ich bin zufrieden damit. Aber: es lässt sich immer nur nutzen, wenn man im Internet an einem 1&1-Anschluss ist. Streaming über die mobilen Apps im Mobilfunknetz klappt damit also nicht.

