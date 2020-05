1&1 Aktion: Huawei P40 Pro mit gratis Huawei P40 lite E

EMUI 10.1: Huawei P30 Pro erhält Android-Update

Huawei hat vor ein paar Tagen damit begonnen EMUI 10.1 als Android-Update für das Huawei P30 Pro in China zu verteilen. Wie es aussieht, ist das Update auch schon in Deutschland eingetroffen. Unser Leser Markus (danke an dieser Stelle) hat…25. Mai 2020 JETZT LESEN →