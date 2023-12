5G für Bahnreisende: Mecklenburg-Vorpommern bekommt Gigabit-Teststrecke

O2 Telefónica informierte in dieser Woche über die Entstehung einer Gigabit-Teststrecke in Mecklenburg-Vorpommern, auf der O2 Telefónica gemeinsam mit Partnern wie der Deutschen Bahn, Ericsson und Vantage Towers 5G-Verbindungen für Bahnreisende testen will.

Die Bauarbeiten für das Projekt mit dem Namen „Gigabit Innovation Track“ (GINT) haben Mitte November 2023 entlang einer rund zehn Kilometer langen Strecke zwischen Karow und Malchow begonnen. Insgesamt werden 13 Mobilfunkmasten errichtet, die Bahnreisenden und Mobilfunkkunden künftig gigabitfähige Übertragungsraten für Telefon- und Datenverbindungen bieten sollen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert das Projekt mit rund 6,4 Millionen Euro.

Die Partner setzen nach eigenen Angaben auf innovative Mastkonzepte, die einen schnellen und unkomplizierten Ausbau entlang der Bahnstrecken ermöglichen. Diese Masten werden mit Ankerpfählen im Boden verankert und machen herkömmliche Betonfundamente überflüssig. O2 Telefónica stattet die Masten anschließend mit 5G-Netztechnik aus, wobei die Antennen auf der für besonders schnelle Datenübertragungen geeigneten Frequenz von 3,6 Gigahertz senden.

Die Frequenzen haben eine Reichweite von 500 bis 1000 Metern, sodass für eine lückenlose Netzabdeckung zusätzliche Mobilfunkstandorte erforderlich sind. Der Bau der Gigabit-Strecke soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein, erste Testfahrten sind für Frühjahr 2024 geplant.

-->