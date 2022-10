5G war gestern: Telekom leitet 6G-Projekt in Deutschland

Während wir uns gerade mitten im 5G-Ausbau befinden, so beschäftigt sich die Tech-Welt im Hintergrund schon mit 6G. Und das nicht erst seit letzter Woche, bei Huawei forscht man sogar schon seit 2019 an 6G. Doch es wird noch lange dauern.

In Deutschland ist man auch seit dem Frühjahr mit ersten Fördersummen dabei und die Telekom hat jetzt bekannt gegeben, dass man die Leitung von „6G-TakeOff“ übernimmt. Das ist ein Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), welches aus insgesamt 22 Partnern in Deutschland besteht.

Zentrum ist Darmstadt und das Projekt soll die Grundlage für die „Netzarchitektur für 6G“ aufstellen. Und wann wird 6G eine Rolle spielen? Man darf davon ausgehen, dass wir so ab 2025 die ersten Konzepte sehen werden, so richtig relevant wird das aber wohl erst gegen 2030. So genau kann man das heute aber noch nicht sagen.

Eine Homepage für die 6G-Entwicklung steht jedenfalls schon und das Projekt „6G-TakeOff“ ist bereits beim BMBF online. Es ist noch ein weiter Weg, das steht fest.

Video: Das Apple iPhone 15 Ultra

Das iPhone 14 (Pro) hat ein Problem in Freizeitparks Mit dem neuen Apple iPhone 14 (Pro) und der neuen Apple Watch Series 8 (und Ultra) führte Apple eine neue Funktion ein: Die Unfallerkennung. Die neuen Modelle haben einen überarbeiteten Bewegungssensor, der einen Unfall erkennen kann. Erste Tests haben gezeigt,…10. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->