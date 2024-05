Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Mein Tipp der Woche: Asus ROG Ally

Seit ein paar Wochen begleitet mit der Asus ROG Ally im Alltag, denn ich wollte mir auch mal andere Handhelds anschauen und hatte nach dem Steam Deck OLED mal Lust auf mehr Power. Und dabei hatte ich auch ein bestimmtes Spiel im Auge.

Ich wusste zwar nicht, dass No Rest for the Wicked so anspruchsvoll sein wird, aber das lag auch daran, dass es die Entwickler zum Start des Early Access so gut wie nicht optimiert hatten. Mittlerweile läuft das Spiel einwandfrei auf dem ROG Ally.

Das Asus ROG Ally liegt gut in der Hand und kann auch anspruchsvollere Spiele dank AMD Ryzen Z1 Extreme meistern. Vor allem im Strommodus bin ich echt sehr angetan, was in der heutigen Zeit bereits mit einem Handheld so möglich ist.

Bei vielen Spielen, und No Rest for the Wicked gehört dazu, läuft der Lüfter zwar auch Hochtouren, aber dafür bekommt man hier ein hochwertiges PC-Erlebnis im portablen Format. Eigentlich habe ich nur zwei (eine kleinere) Schwachstellen.

Fangen wir mit der kleineren an: Das Display. Es ist ein sehr gutes LC-Display mit 120 Hz, aber es ist ein LC-Display und ich bin vom Steam Deck und der Nintendo Switch eben OLED gewohnt. Selbst das beste LCD-Panel kann da nicht mithalten.

Da das ROG Ally sonst aber einen rundum guten Eindruck macht, würde ich mir den gleichen Schritt wie bei Valve und Nintendo wünschen. Eine neue Version mit OLED für 2024 wäre gut. Doch beim zweiten Punkt kann leider nur Microsoft helfen.

Windows ist eine Zumutung auf einem Handheld. Ein offenes OS bringt zwar fast unbegrenzte Möglichkeiten für Emulatoren, andere Stores und mehr mit, und das ist für mich auch eine ganz große Stärke, aber Windows selbst ist furchtbar.

Auf diesem kleinen Display ist nichts optimiert und Windows ist auch keine gute Oberfläche für Touch, geschweige denn Handhelds. Ich hoffe daher, dass Microsoft das bald ändert und wirklich eine Version von Windows für Handhelds einplant.

Mittlerweile tendiert sogar die bessere Version des Asus ROG Ally in Richtung 600 Euro, was viel Geld ist, keine Frage, aber dafür bekommt man einen Handheld, der selbst mit anspruchsvollen Spielen umgehen kann, mehr Leistung geht nicht.

Ich hoffe, dass Asus daran festhält und eine bessere Version mit OLED plant und Microsoft in Zukunft noch Windows für Handhelds optimiert. Dann könnte das eine richtig gute Kombination sein. Das Steam Deck ist technisch schlechter, aber es ist eben einfacher zu bedienen und sowas ist mir bei einem Handheld sehr wichtig.

Als Fan von Handhelds, ich bin immerhin mit einem Game Boy aufgewachsen, finde ich die aktuelle Entwicklung auf dem Markt aber sehr spannend. Mal schauen, was da 2024 und 2025 auf uns zukommen wird, vielleicht auch ein Xbox-Handheld.

Ich muss jedenfalls sagen, dass die Nintendo Switch nach dem neuen Steam Deck OLED und nach dem Asus ROG Ally so langsam auch als Handheld anstaubt. Ja, es mag nicht die exakt gleiche Zielgruppe sein, aber es gibt eine Überschneidung. Ich gehöre dazu. Und meine Zeit für Handheld-Gaming ist eben auch sehr begrenzt.

Es gab schon Angebote für um die 500 Euro für den Asus ROG Ally und gebraucht zahlt man noch weniger dafür. Für diesen Preis kann ich das wirklich empfehlen.

Nachtrag: Dieser Beitrag wurde vor der Ankündigung der neuen Version geplant, im Sommer steht das Asus ROG Ally X an, welches u.a. eine bessere Akkulaufzeit (laut Asus) bietet. Mehr Power gibt es nicht und vor allem auch kein OLED-Display. Mehr Akku ist zwar immer nett, ohne OLED würde ich aber diese Version weiter kaufen.

Asus hat nämlich auch bestätigt, dass diese Version weiter angeboten wird und die neue etwas teurer ist. Ein Asus ROG Ally 2 kommt wohl auch, dauert aber noch eine ganze Weile. Gut möglich, dass das Upgrade (es fehlen noch Details) besser als erwartet ausfällt, aber wie gesagt, ohne besseres Display bräuchte ich es nicht.

