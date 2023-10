AirPods Max: Apple zeigt sehr wenig Interesse am Kopfhörer

Apple präsentierte 2020 einen ersten Over-Ear-Kopfhörer der AirPods-Reihe, doch die AirPods Max stehen seit dem im Schatten. Schon beim Start wurde bekannt, dass der Apple U1-Chip fehlt und die Hardware hat sich seit dem weiterentwickelt.

Die AirPods bekamen neue Hardware und Software, doch die AirPods Max als teuerstes Produkt im Lineup gingen oft leer aus. Apple pushte die Nachfrage noch nicht einmal mit neuen Farben, was man bei anderen Produkten sehr gerne tut.

Apple AirPods Max: Neue Version für 2024

2024 soll eine neue Version kommen, aber laut Mark Gurman sollte man keine zu große Hoffnung haben. Es gibt wohl keinen H2-Chip und Apple plant die gleiche Hardware – nur mit USB C. Die neue Version soll auch erst Ende 2024 kommen.

Apple wird also vier Jahre nach dem ersten Over-Ear-Kopfhörer eine neue Version bringen und nur den Port wechseln? Und das, obwohl sich die Technik bei den AirPods Pro weiterentwickelt hat? Das wäre eine sehr komische Entscheidung.

Mark Gurman merkt an, dass sich Pläne immer ändern können, aber mit Blick auf die letzten Jahre und die Gerüchte wirkt es fast so, als ob Apple die AirPods Max als einmaliges Produkt einstuft, welches man jetzt eben gezwungenermaßen auf USB C aktualisiert, damit man sich 2024 endgültig von Lightning trennen kann.

Es gab wohl große Pläne vor Marktstart, in der Gerüchteküche war auch mal von einer günstigeren Version die Rede, aber diese haben sich danach wohl aufgelöst.

