ALDI SÜD: Prospekt ab sofort über WhatsApp abrufbar

ALDI SÜD bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, Angebote nicht nur auf der ALDI-SÜD-Website und App, sondern auch via WhatsApp abzurufen.

Kunden erhalten auf Wunsch eine Nachricht, in der sie an die aktuellen Angebote erinnert werden und per Link zum digitalen Handzettel gelangen können. Außerdem führen Verlinkungen im Prospekt direkt zum ALDI Onlineshop oder anderen Aktionsseiten.

Auf der Aktionsseite können sich ALDI-SÜD-Kunden via Smartphone registrieren. Durch die Eingabe der Postleitzahl erhalten sie das Angebots-Prospekt aus der Region. Mit einem Klick auf den „Stop“-Button kann das Abo wieder beendet werden.

Auch REWE sowie Kaufland bieten bietet solch einen Service bereits an.

