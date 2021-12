Alexa, gib Bescheid, wenn die Waschmaschine piept

Gestern haben wir hier berichtet, dass es bei Amazon Alexa zwei neue Töne für die Geräuscherfassung bei Routinen gibt und damit gerechnet, dass das wieder so eine Sache ist, die man vorerst nur in den USA nutzen kann – das ist aber nicht so.

Amazon Alexa: Zwei neue Geräusche für Routinen

Man findet die zwei Geräusche ab sofort auch in der deutschen Alexa-App. Öffnet sie einfach, geht auf Routinen, erstellt eine und sucht nach „Geräuscherfassung“. Hier sollten „Wassergeräusche“ und „Piepsende Haushaltsgeräte“ zu sehen sein.

So könnt ihr zum Beispiel eine Routine erstellen, bei der euch Amazon Alexa daran erinnert, wenn jemand vergisst den Wasserhahn abzudrehen. Doch interessanter fand ich gestern die Option, um sich bei einem Haushaltsgerät erinnern zu lassen.

Bei meiner Waschmaschine ist das nicht notwendig, die ist smart und gibt mir die Infos direkt auf die Apple Watch. Doch eine Spülmaschine überhöre ich im Büro gerne mal, da wäre es ehrlich gesagt nicht schlecht, wenn Alexa das dann regelt.

Amazon Alexa: Geräuscherkennung nicht perfekt

René hat diese Funktion aber heute Morgen direkt ausprobiert (und mich so auch darauf aufmerksam gemacht, dass das schon geht) und war enttäuscht. Die Sache ist nämlich die: Alexa reagiert auf jedes Piepsen und kann hier nicht unterscheiden.

Es gibt also auch dann Hinweise, wenn (bei uns) eine Katze über den Herd läuft oder man in der Küche steht und die Mikrowelle fertig ist. Das kann nervig sein. Es wäre daher optimal, wenn Alexa bestimmte Töne ganz gezielt lernen könnte.

Vielleicht ist diese Neuerung aber praktisch für euch, ihr könnt das einfach mal testen. Und wie gesagt, wir haben auch einen Alexa-Speaker im Bad, da würde ich das dann für die Waschmaschine einrichten, wenn die das nicht auch so könnte.

